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06:46 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Бывший мэр Красноярска показал пустые автобусы в час пик в Москве

В час пик в Москве ходят пустые автобусы.

Источник: Соцсети

Об этом рассказал бывший мэр Красноярска Сергей Еремин, который прокатился на общественном транспорте столицы. Сейчас экс-градоначальник является депутатом Госдумы.

Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин показал пустые московские автобусы в час-пик. О поездке в общественном транспорте он рассказал в телеграм-канале. Бывший градоначальник рассказал, что автобусы в столице нужны в основном для подвоза жителей внутри района. Они снижают нагрузку на метро.

«Конечно же, это тот уровень, к которому нужно стремиться всем городам-миллионникам России», — написал экс-мэр.

При этом, рассказал Еремин, даже в час пик автобус был практически пустой. При этом кондукторов, с которыми в Красноярске у пассажиров периодически случаются конфликты, в московском транспорте отсутствуют — там есть валидаторы для оплаты проезда.

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