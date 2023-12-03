06:46 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Бывший мэр Красноярска показал пустые автобусы в час пик в Москве
В час пик в Москве ходят пустые автобусы.
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Об этом рассказал бывший мэр Красноярска Сергей Еремин, который прокатился на общественном транспорте столицы. Сейчас экс-градоначальник является депутатом Госдумы.
Экс-мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин показал пустые московские автобусы в час-пик. О поездке в общественном транспорте он рассказал в телеграм-канале. Бывший градоначальник рассказал, что автобусы в столице нужны в основном для подвоза жителей внутри района. Они снижают нагрузку на метро.
«Конечно же, это тот уровень, к которому нужно стремиться всем городам-миллионникам России», — написал экс-мэр.
При этом, рассказал Еремин, даже в час пик автобус был практически пустой. При этом кондукторов, с которыми в Красноярске у пассажиров периодически случаются конфликты, в московском транспорте отсутствуют — там есть валидаторы для оплаты проезда.