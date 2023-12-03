06:42 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Партия окопных печей отправилась из Хабаровска бойцам СВО
Новую партию окопных печей отправили на фронт ремонтно-монтажная организация и волонтеры группы «Мы едины».
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Первая партия уже поступила на передовую и была по достоинству оценена бойцами. С помощью компактных печей удобно разогревать еду и напитки, сушить одежду и обувь.
Как сообщают представители волонтерского движения, сейчас формируется большой гуманитарный груз, предназначенный для передачи в зону специальной военной операции. Активное участие в сборе помощи оказывают жители Хабаровска и районов.