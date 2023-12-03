Главное
Спецоперация на Украине
06:42 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Партия окопных печей отправилась из Хабаровска бойцам СВО

Новую партию окопных печей отправили на фронт ремонтно-монтажная организация и волонтеры группы «Мы едины».

Источник: МК.RU Хабаровск

Первая партия уже поступила на передовую и была по достоинству оценена бойцами. С помощью компактных печей удобно разогревать еду и напитки, сушить одежду и обувь.

Как сообщают представители волонтерского движения, сейчас формируется большой гуманитарный груз, предназначенный для передачи в зону специальной военной операции. Активное участие в сборе помощи оказывают жители Хабаровска и районов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ценные письма, Дед Мороз из СССР и банкноты появились в Гродековском муз...
Наставники «СКА-Нефтяника» и «Байкал-Энергии» прокомментировали матч в Х...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта