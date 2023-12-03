13:10 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградцам рассказали, как выбрать качественную искусственную елку
В прошлом новогоднее настроение создавали натуральные сосны и ели, однако сейчас в тренде — искусственные.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Они прослужат намного дольше, а кроме того, помогают сберечь природу.
Так, самым простым и дешевым вариантом будет елка с хвоей из ПВХ. В ходе ее изготовления проволочные нити скручиваются с полосками из пластиковой пленки. Такие елки очень пушистые, однако мало похожи на натуральные.
Более схоже с настоящей сосной будет деревце из лески. Леску наматывают на проволоку, на основании находится имитирующая кору пленка. Ее также комбинируют с ПВХ.
Самым реалистичным вариантом, но также и самым дорогим, считается литая елка. Каждая ее веточка выплавляется в пресс-формах.
Приобретая искусственную елку, стоит выбирать только проверенные торговые точки, а также не забывать брать гарантийный талон.