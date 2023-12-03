Оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды в Беларуси на воскресенье — 3 декабря

В воскресенье ожидается облачная погода, временами будет мокрый снег и слабая метель. Сильный снег прогнозируется ночью и утром на большей части территорий, днем местами на северо-востоке страны. В юго-восточных районах будет слабый гололед и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, порывы будут доходить до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, на севере страны при прояснениях — минус 9−12 градусов. Максимальная температура днем — от нуля до 6 градусов мороза.
Облачно. Утром сильный снег, днем временами снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Облачно. Кратковременный снег метель (вероятность осадков 70−80 процентов). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Облачно. Утром и днем сильный снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Облачно. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Облачно. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80 процентов). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.
Облачно. Утром сильный снег, днем временами снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.