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11:52 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Оранжевый уровень опасности. Прогноз погоды в Беларуси на воскресенье — 3 декабря

В Беларуси 3 декабря объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 3 м/с 100% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

В воскресенье ожидается облачная погода, временами будет мокрый снег и слабая метель. Сильный снег прогнозируется ночью и утром на большей части территорий, днем местами на северо-востоке страны. В юго-восточных районах будет слабый гололед и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный 4−9 м/с, порывы будут доходить до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит 3−8 градусов ниже нуля, на севере страны при прояснениях — минус 9−12 градусов. Максимальная температура днем — от нуля до 6 градусов мороза.

Минск

Облачно. Утром сильный снег, днем временами снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Брест

Облачно. Кратковременный снег метель (вероятность осадков 70−80 процентов). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Витебск

Облачно. Утром и днем сильный снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −4..-6°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гомель

Облачно. Временами снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −1..-3°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно. Кратковременный снег (вероятность осадков 70−80 процентов). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −2..-4°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.

Могилев

Облачно. Утром сильный снег, днем временами снег (вероятность осадков 80−90 процентов). Слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха −3..-5°C. Ветер северо-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

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