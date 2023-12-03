14:11 (мск), источник: РИА Крым
Чем опасна корь для крымчан и какие тяжелые осложнения вызывает
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Корь — одинаково тяжелое для детей и взрослых заболевание. При этом главной его опасностью являются осложнения.
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Корь может запустить аутоиммунный процесс, при котором нарушается нормальная работа органов человека. Об этом РИА Новости Крым сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Светлана Листопад.
Заболевание передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и отличается высокой контагиозностью (заразностью — ред.). Симптомы кори включают высокую температуру, кашель, насморк и сыпь по всему телу, пояснила собеседница.
«Корь — это опасное контагиозное заболевание, которое одинаково тяжело переносят как взрослые, так и дети. Она вызывает целый ряд серьезных осложнений. В том числе может запустить аутоиммунный процесс, при котором органы человека работают с нарушением функций», — сказала Листопад.
К наиболее опасным осложнениям относятся энцефалит, менингит и пневмония. Опасность заболевания обуславливается еще и длительным инкубационным периодом — 21 день. На протяжении этого времени и до появления явных признаков человек может не подозревать, что болен.
«Наибольшее количество случаев заболевания корью в Крыму было зарегистрировано в ноябре. Практически все они были завозными», — продолжила Листопад.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора подчеркнула, что дальнейшее распространение инфекции в регионе будет во многом зависеть от темпов иммунизации. Так как если контактные лица по учебе или месту работы вакцинированы, распространения очаг не получит.
«Как при любой вакцинации, иммунный ответ может быть разным. Есть случаи, когда болеют и привитые. Но болезнь протекает значительно легче. Или симптомы заболевания проявляются не в полной мере — есть сыпь, но нет лихорадки. Либо сыпь проходит не поэтапно, как при классической кори, а одномоментно», — продолжила Листопад.
При этом она отметила, что надзорные мероприятия за распространением кори выстроены так, чтобы контролировать как случаи, когда медицинский работник ставит подозрение на корь, так и сомнительные случаи.
«В случае подтверждения заболевания проводится комплекс мероприятий, в который в первую очередь входит иммунизация контактных непривитых граждан в первые 72 часа, когда это еще эффективно. Далее, если есть необходимость, проводится подчищающая иммунизация с максимальным расширением от границ очага», — пояснила эксперт.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что только с октября текущего года в Крыму было зафиксировано восемь случаев заболевания корью.