14:14 (мск), источник: АиФ Крым
Тайна Неизвестного Солдата. Кто захоронен под «Вечным огнём» в Крыму
История бойца, захороненного в Симферополе под мемориалом, необычна. Об известных эпизодах из его жизни — в материале krym.aif.ru.
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Впереди двигался бронетранспортёр с артиллерийским лафетом, на котором был установлен гроб. Рядом — солдаты почётного караула. И на ширину всей улицы — люди. Делегации от заводов и организаций, ветераны, руководство города. И множество симферопольцев, для которых участие в этой процессии было личным делом. На тротуарах тоже стояли люди. Провожали Неизвестного Солдата.
Процессия шла от улицы Беспалова до самого нового парка Симферополя — имени Юрия Гагарина. Там соорудили мемориал.
«Мы не знаем имя твоё… Не знаем мать, воспитавшую тебя, и место, откуда ушёл ты на поле брани. Но нам хорошо известно: ты сын Советской Отчизны, который вместе с тысячами своих сверстников вышел на бой с ненавистным фашизмом», — написала в статье о переносе праха в апреле 1975 года газета «Крымская правда».
И тогда действительно — не знали.
Никто не мог предположить, что однажды… это имя удастся выяснить.
3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. История бойца, захороненного в Симферополе под мемориалом, необычна. Об известных эпизодах из его жизни — в материале krym.aif.ru.
Место имеет значение.
Есть в России места, где внуки нынешних поисковиков будут снова и снова находить безымянных солдат. Навсегда оставшихся на своих позициях, в траншеях и окопах. Сваленных в санитарные ямы. Захороненных товарищами в передышках между боями. Закопанных возле лагерей для военнопленных.
В Крыму большинство неизвестных — солдаты и офицеры 1941 и 1942 годов. Красноперекопский и Ленинский районы, Севастополь, окрестности Феодосии и Керчи — здесь чаще всего находили и продолжают находить их.
3 февраля 1975 года Крымский обком принял решение о создании мемориального комплекса с Вечным огнём. Близилась тридцатая годовщина Победы, и в главном городе Крыма решили соорудить «главный» монумент на полуострове. Через десять дней было второе заседание — с конкретными сроками и заданиями. Определено место для мемориала — парк «Салгирка», нынешний Ботанический сад Крымского федерального университета.
Конечно, крымские газеты написали об этих планах. И… случился скандал. Симферопольские старожилы, жившие во время оккупации недалеко от парка, стали интересоваться: а кому строят мемориал?
Из справки, составленной следователем следственного отделения Управления КГБ при Совете Министров УССР по Крымской области лейтенантом Дахно, 19 февраля 1975 г.:
"Направившая в Крымский обком КП Украины заявление Кузнецова Евгения Петровна 1923 года рождения, проживающая в гор. Симферополе по ул. Беспалова, 44, работающая экскурсоводом в бюро экскурсий и путешествий, на местности указала на место, где в районе бывшего парка Салгирка располагалось немецкое военное кладбище. На котором были похоронены 70 жандармов, убитых партизанами в районе села Перевальное. А также немцы, которые были ранены при взятии Севастополя, а потом умерли в госпитале Симферополя.
…Диденко Афанасий Алексеевич рассказал… в конце тополёвой аллеи, под развесистым дубом, был похоронен немецкий генерал".
Сведения о немецком кладбище в парке подтвердили другие симферопольцы. К слову, останки с части этого кладбища были лет пятнадцать назад эксгумированы и перенесены на немецкое кладбище в Гончарном, что под Севастополем.
Но партийное руководство Крыма тогда спешно стало пересматривать планы. На тот момент идея мемориала с Вечным огнём уже была дополнена и сооружением могилы Неизвестного Солдата.
Двое «по регламенту».
Сейчас некому ответить на вопрос: почему останки решили взять с кладбища? Ведь каждый год в Крыму находили десятки погибших во время защиты и освобождения полуострова бойцов.
Совсем рядом с парком Салгирка, на улице Беспалова — старинное Петровское кладбище с воинскими захоронениями. В 1975 году с ближнего его края стоял бетонный обелиск над братской могилой, рядом находилось одиночное захоронение, две могилы умерших в госпитале бойцов. И где-то недалеко — могила погибшего старшего сержанта. На другом краю, одним рядом — госпитальные захоронения.
Скорей всего, к моменту, когда мемориал решили ставить в другом месте, подходящие останки на этом кладбище были найдены и обследованы. И поменялся только сценарий: пусть будет торжественное шествие от Петровского кладбища к парку имени Гагарина.
В протоколе заседания бюро Симферопольского горкома Компартии Украины от 13 марта 1975 года значится: «Провести перезахоронение останков Неизвестного солдата из одиночной могилы по улице Беспалова на место сооружения мемориала “Вечный огонь”.
Полтора года назад не стало Николая Николаевича Смирнова, который в 1975 году был заместителем председателя горисполкома города. Он вспоминал, что Петровское кладбище на тот момент было в крайне запущенном состоянии. На могиле, откуда решено было взять останки, памятник был полуразрушен, без надписи. Указал место сторож: он работал тут и во время войны, и после — до закрытия кладбища для новых захоронений.
Ко времени сооружения мемориала в Симферополе, уже был определён регламент «подбора» останков. Требовались доказательства, что боец не был военнопленным, погиб по время боевых действий. То есть, при вскрытии захоронения должны были найтись остатки обуви, формы, в том числе пряжка ремня. А таких одиночных могил на Петровском кладбище было всего две. На 1975 год, с большой вероятностью, и вовсе одна.
Во всех остальных покоились умершие в госпиталях, которых хоронили без штатной обуви — в госпитальных туфлях или носках, гимнастерках и брюках, без ремней.
Пропавшие могилы.
В 2019 году «АиФ-Крым» занимался уточнением мемориальных надписей воинских захоронений Петровского кладбища. Когда в 1980-м памятники были взяты на учёт, то фамилии прочитали… как смогли: надписи были в плохом состоянии. А документов на них не нашли. Удалось по электронным базам МО установить, что всего на кладбище были захоронены 23 военнослужащих. Но два одиночных захоронения с кладбища… пропали.
Рядового Виктора Дьяченко и старшего сержанта Петра Михеева.
Только эти двое соответствовали критериям Неизвестного Солдата.
Оба погибли в одном бою. Есть пока неподтверждённые сведения, что останки Михеева, родом из Красноярского края, могли забрать родные.
А вот схема расположения могилы Виктора Дьяченко в архиве Минобороны отыскалась. Примитивная, но с «точками привязки»: братской могилой и тремя одинаковыми, еще дореволюционными, крестами. Сейчас на её месте — небольшой холм со следами очень старых раскопок.
О судьбе Виктора Митрофановича Дьяченко, уроженца Армавира, удалось узнать по наградному листу. Орден Отечественной войны II степени был единственной наградой двадцатилетнего парня. Посмертной. Виктор в действующей армии находился с 1943 года, служил в 16-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригаде Приморской армии.
Он освобождал Симферополь.
14 апреля 1944 года бригада двигалась по Алуштинскому шоссе. Это уже был «загород».
Из наградного листа Виктора Дьяченко:
«Когда при преследовании противника на марше группа гитлеровцев обстреляла колонну, он в числе первых с оружием в руках бросился на них, первым открыл огонь из своего автомата и уничтожил двух немцев. В этой схватке с врагом, верный своей воинской присяге, он погиб смертью храбрых».
Тогда погибло десять человек. Всех похоронили на ближайшем кладбище — Петровском. Восьмерых в братской могиле, двоих — Дьяченко и Михеева в одиночных.
А в 1975 году городу понадобился Неизвестный Солдат…
Мемориал и человек, захороненный в нём, так и останется символом. Но и имя двадцатилетнего рядового тоже достойно того, чтобы мы его помнили.
В Волгограде живёт племянница Виктора Дьяченко. У освободителя Симферополя был родной брат, который тоже воевал. Владимир Дьяченко вернулся с фронта, обзавёлся семьёй. Татьяна Владимировна рассказала, что мать братьев-фронтовиков несколько раз ездила в Симферополь, на могилу к Виктору. В последний раз — где-то в 60-х, её не стало в 1970 году.
А ещё в трёх регионах страны — в Ростове-на-Дону, Майкопе, Армавире, живут близкие люди Виктора Дьяченко. И всех, рассказала одна из родственниц, Марина Шамраенко, до слёз тронула судьба молоденького солдата. Жаль, что дом, где вырос Виктор и жила его мама, хранившая письма и фотографии, давно снесён. Но в семейных архивах родные пообещали порыться: вдруг что-то уцелело.
Точка в этой истории не поставлена. Уточнить предстоит многое, поиск идёт.