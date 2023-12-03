13:54 (мск), источник: АиФ Кубань
Смелость города берет. С чем ассоциируется у людей Краснодар?
Недавно Российский научный фонд совместно с Кубанским подвели итоги проекта о влиянии городской культуры на идентичность краснодарцев.
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С чем горожане ассоциируют родной город, как это на них самих отражается наш разговор с доктором психологических наук, профессором Оксаной Тучиной.
Парк и Екатерина.
Фатима Шеуджен, «АиФ-Юг»: Оксана Роальдовна, расскажите подробнее о проекте, для чего он был нужен?
Оксана Тучина: Научный проект назывался «Произведения изобразительного искусства в городском пространстве культуры как фактор формирования локальной идентичности». Мы спрашивали краснодарцев о том, какие визуальные объекты влияют на них, на их эмоциональное отношение к городу и к тому месту, где они родились и проживают.
Исследование продолжалось в течение двух лет, у нас была выборка из более 350 человек, которых мы потом разделили на два поколения: молодежь и те, кому 40 плюс. Также оценивали по гендерному принципу, чтобы понять, есть ли какие отличия. Помимо этого, мы сделали углубленные интервью с экспертами — искусствоведами, художниками, работниками городских музеев, тех, кто профессионально может охарактеризовать городскую культуру Краснодара и объяснить почему она тем или иным образом влияет на жителей города, что, по их мнению, хотелось бы изменить в облике южной столицы.
— Интересно, какие объекты называли горожане?
— Если говорить обобщенно, то в городской культуре Краснодара достаточно очевидно выделяют две локации — первая связана с историческим центром южной столицы, основным объектом которого является памятник Екатерине, а также все, что его окружает и связано с ним — архитектурный ансамбль улицы Красной, объекты, которые находятся рядом. Второй мощный символ — это парк Краснодар и та инфраструктура, которая находится вокруг него — стадион, артобъекты самого парка. То есть если говорить о доминантах, люди выбрали Краснодар исторический и Краснодар современный. Понятное дело, что люди старшего поколения тяготеют к описанию города через призму его истории, его традиционной архитектуры, а молодое поколение выбирало парк как визуальный символ нового города — активного, динамично развивающегося мегаполиса.
— Но, согласитесь, памятник Екатерине появился не так давно. Да, это исторический объект, который в советское время был снесен и вновь был воссоздан в современное время. Любопытно, почему люди старше 40 — 50 лет не выбрали, например, кинотеатр «Аврора», который долго являлся символом города?
— Мы тоже предполагали, что люди старшего поколения назовут объекты, связанные с так называемым советским Краснодаром. Но нет, как я уже сказала, памятник Екатерине является для большинства горожан олицетворением исторического прошлого города.
— А насколько горожане знают историю города и ею интересуются?
— Признаюсь, мы не выявили особого интереса и особого желания углубляться в историю, если не брать такой специфический контингент, как историков, студентов академии культуры. Визуальный фон, поверхностный, так сказать, это то, что составляет постоянное присутствие, повседневность. Но люди не всегда понимают, что это на них влияет. Тем не менее многие отмечают, что историческая часть должна поддерживаться, реконструироваться, она дает ощущение связи поколений. Кстати, горожане отмечали, что центр вызывает ассоциацию не только с казачьим городом, но и с тем, что Краснодар является перекрестком культур. Тогда как парк Краснодар рассматривается как элемент мегаполиса.
— Оксана Роальдовна, а для чего нужно было это исследование? Что полученные знания нам могут дать?
— Влияние городского пространства, представленных объектов мы исследовали для того, чтобы понять насколько Краснодар культурно привлекателен. Ведь, по большому счету, он не является туристическим центром. Но образ города, представления о нем, визуальный контекст среды достаточно сильно влияют на то, насколько человек комфортно ощущает себя здесь, насколько он хочет в ней укорениться и насколько к нему привязан. Мы об этом, возможно, не задумываемся, но из того, что мы видим ежедневно, формируется наша идентичность. Понимая все это, разложив на полочки, мы можем предположить насколько привлекательным город будет для своих жителей в будущем, захотят ли они его менять к лучшему, насколько они привязаны к этому городскому сообществу и насколько небезразличны к нему.
Центр притяжения.
— Вы сказали, что Краснодар не является туристическим центром, но при этом люди со всех регионов специально едут в парк Краснодар. Может именно он становится центром притяжения?
— Да, должна отметить, что в последние годы наметилась такая тенденция — Краснодар стал интересен не только как перевалочный пункт к морю, но и как красивый город.
Парк действительно является мощным фактором притяжения, согласитесь, он необычен, и аналогов ему нет. Но главное, чего не хватает Краснодару, чтобы он стал полноценным туристическим городом, это связи между двумя центрами — историческим и современным. Люди приезжают смотреть на парк, но мало кто потом идет на улицу Красную или в музей, хотя там много интересного, чтобы полностью окунуться в атмосферу города.
— В последние несколько десятков лет Краснодар увеличился почти в два раза. Ваше мнение, насколько «понаехи» влияют на развитие города и культуры?
— С одной стороны, большое количество мигрантов вызывает большое количество проблем, главным образом логистических. Город задыхается в пробках, есть микрорайоны, которые практически не связаны с центром и там могут образовываться свои субкультуры. В основном это касается подростков и молодых людей, которые еще не приспособлены к жизни. Они приехали с родителями, их вырвали из привычной среды, и нужна специальная социальная работа, чтобы они почувствовали себя в новой среде комфортно. Но, с другой стороны, люди, которые хотят здесь жить, это мощный ресурс. Они приносят с собой новые традиции, которые можно адаптировать под существующие, и тогда они, безусловно, обогатят и духовную жизнь города, и его визуальную. Например, открытие новых ресторанов и кафе со своей спецификой, которой раньше не было.
Процесс превращения как вы сказали «понаеха» в краснодарца довольно сложный, и он требует определенного контроля адаптационного, может быть, специальных программ, которые помогут приехавшим влиться в наше сообщество, именно обогащая его, а не усложняя. На мой взгляд, они нужны именно подросткам.
«Понаехов» никто не любит.
— Переезд — это смелость? Выход из зоны комфорта?
— На мой взгляд, это большая смелость, особенно если в городе нет ни родных, ни близких. У некоторых приезжих из представления о городе — картинка из интернета. Из-за этого нередко возникают проблемы. Людям порой не нравится разница между реальностью и картинкой, которую они сами себе представили. Но в любом случае осваивать новые места едут люди активные, пассионарные — предприимчивые и рисковые, те, кто готов менять свою жизнь. Они активно воздействуют на окружающую реальность, и с этим тоже надо считаться.
— Почему коренные жители недолюбливают приехавших?
— Их нигде не любят, потому что их рассматривают как конкурентов — тех, кто, образно говоря, претендует на парковочное место и место в школе и детсаду, на место на работе. Москвичам не дают расслабиться, потому что как только кто-то зазевался, его место тут же будет занято тем, кто согласен на меньшую зарплату, на меньший соцпакет. К слову, мы тоже к этому идем. Если расслабляешься, то твое место запросто могут занять. Из-за всего этого к приезжим относятся достаточно ревниво. Что касается поведения, то у нас может нет жестких правил, но наш менталитет отличается даже от тех, кто живет в средней полосе России. Конфликты нередко возникают на бытовой почве, кто-то кому-то не уступил место
— Насколько важно идентифицировать себя с родным городом, с малой родиной? Это происходит на генном уровне или можно привить?
— Мы, психологи, считаем, что это фактор социализации, комфорта, возможность чувствовать гордость за то место, где ты родился, где ты вырос, где ты живешь. Сочетание вот этой естественной привязанности и возможности гордиться местом создает то, что называется позитивной идентичностью.