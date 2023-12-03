За сутки на дорогах Челябинской области вытащили из снежных заносов восемь автомобилей

— Сотрудники полиции извлекли из снежного плена восемь автомобилей, помогли устранить неисправности, внезапно возникшие в пути следования у трёх автомобилей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
К примеру, на одной из трасс в субботу, 2 декабря, перевернулся самосвал. Чтобы эвакуировать машину, сотрудникам ГИБДД пришлось применять технику, а движение на участке дороги ограничить. Легковые автомобили объезжали место происшествия слева по объездной дороге.
Обстановка на региональных дорогах из-за погоды остаётся сложной. Экипажи ДПС дежурят на трассах круглосуточно. Дорожное полотно обрабатывают противогололёдными материалами. Несмотря на это, водителей по-прежнему просят соблюдать осторожность, а в случае возникновения затруднений в пути обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.
Как сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса, на расчистку дорог вывели 132 единицы техники. В региональном УГИБДД к ночи на воскресенье, 3 декабря, сообщили, что все ограничения на трассе М-5 «Урал» сняты.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снегопады сохранятся, однако через несколько дней они сменятся 20-градусными морозами.