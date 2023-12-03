Какая искусственная елка лучше — совет эксперта

Гость студии отметил, что искусственные елки красивы, долговечны и помогают сохранить натуральные деревья. Но чтобы пластиковая елочка радовала много лет, лучше отдать предпочтение безопасным и качественным изделиям.
«В производстве елей может использоваться разный по качеству пластик. Поэтому, если слышите характерный запах синтетики — лучше отказаться от покупки», — сказал Шапкин.
Выбор лучше остановить на дереве, изготовленном из качественного сырья без посторонних запахов. Самым безопасным является полиэтилен, отличить его от других составов можно по маркировке латинскими буквами РЕ. Он долговечен и безвреден для людей и животных, отметил эксперт.
«При этом некоторые производители стараются снизить себестоимость продукции и комбинируют более дорогие и дешевые виды сырья», — предупредил Шапкин.
Эксперт пояснил, что отличить такие изделия можно по внешнему виду и на ощупь. В частности, елки из недорогого сырья хуже держат форму, после хранения примятые «иголки» долго не распрямляются. Кроме того, в этом случае искусственная хвоя как бы липкая на ощупь. Спрос на искусственные елки в России вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость таких изделий также выросла на 21%.