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13:09 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Под Волгоградом концерт Xolidayboy был перенесен из-за коммунальной аварии

Мероприятие с участием молодого певца вновь было перенесено.

Источник: МК.RU Волгоград

Как стало известно, концерт поп-исполнителя Xolidayboy, запланированный на 3 декабря, переносится на 17 марта в связи с коммунальной аварией на водоводе на ул. Набережной, сообщили организаторы.

Как информирует «Волгоградская правда.ру», это уже второй перенос концерта, сначала он был анонсирован в октябре, потом мероприятие перенесли на 3 декабря.

А 1 декабря в сети Интернет опубликовали видеоролик с выступлением главы патриотического движения «Молодой десант», в ходе которого он потребовал проверить артиста на дискредитацию ВС РФ и пропаганду ЛГБТ* (запрещенная на территории РФ экстремистская организация).

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