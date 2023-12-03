12:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал имущество банкротящихся пермских фармацевтов
У пермских фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина арестовали недвижимость и транспортные средства в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк».
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Об этом свидетельствуют определения краевого арбитражного суда. Решения приняты в рамках банкротных дел предпринимателей.
Согласно данным судебного дела, у господина Годовалова арестовали два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, включая внедорожник Land Rover. Все имущество фармацевта расположено в Кировском районе Перми. Сам господин Годовалов сумму требований к себе оценивает в 4,2 млрд руб.
У партнера Андрея Годовалова, господина Шаврина, арестовали только гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении. Сумма исковых требований к Николаю Шаврину, по его мнению, составляет около 4,1 млрд руб.
Напомним, 21 ноября Андрей Годовалов и Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными.
Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель, специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов напополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владеет зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада».
ООО «Годовалов» сейчас находится в стадии ликвидации, а сеть «Аптека от склада» почти свернула деятельность.