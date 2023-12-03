12:17 (мск), источник: МК.RU Омск
Министр Мурашко вручил омской медсестре четверть миллиона
Старшая медсестра из Омска победила во всероссийском конкурсе.
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Подробности опубликовал в личном телеграм-канале глава минздрава Омской области Артем Наркевич.
Лучшая старшая медицинская сестра России работает в Омске. Как сообщил глава минздрава Омской области Артем Наркевич, старшая медицинская сестра Омского областного наркологического диспансера Елена Тимофеева одержала победу во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».
Заслуженную награду омичке вручал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Торжественная церемония проходила в рамках II Национального Конгресса «Национальное здравоохранение-2023». Кроме диплома, хрустального кубка и букета лучшей старшей медсестре в России полагается премия — 250 тысяч рублей.
«Эмоции переполняют, палитра эмоций самая разнообразная. Гордость за профессию, трепет от участия в мероприятии такого уровня. Путь к победе — это четко выстроенная работа на уровне учреждения и региона. Это поддержка областного министерства здравоохранения, коллег, возможность расти и развиваться. Это очень значимая победа для меня!» — призналась Елена Тимофеева.
Кстати, в числе победителей всероссийского конкурса и сотрудница перинатального центра областной клинической больницы Татьяна Лютина. Она стала третьей в номинации «Лучшая акушерка». Ее премия составит 100 тысяч рублей.