00:26 (мск), источник: MOS.Ru
В Покровском-Стрешневе завершили реконструкцию газопровода
Изношенные стальные трубы заменили на более прочные полиэтиленовые. Они должны прослужить не менее 40 лет.
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Специалисты АО «Мосгаз» завершили реконструкцию газопровода низкого и среднего давления в районе Покровское-Стрешнево. Они заменили изношенные стальные трубы на современные полиэтиленовые. Благодаря модернизации улучшились технические показатели, а также повысилась надежность газоподачи.
Газовые трубы, выполненные из полиэтилена, более прочные. Они устойчивее к перепадам температур и воздействию химических веществ, а также не подвержены коррозии. Срок службы таких газопроводов может достигать 40 и более лет.
Реконструкция полукилометрового газопровода началась в середине прошлого года. Он питает жилые дома и коммунально-бытовые предприятия района Покровское-Стрешнево. Финальный этап обновления уже завершился — мастера врезали газопровод в действующую сеть. Все работы проводились без отключения потребителей.