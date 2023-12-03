Подзимние посевы. Что можно посадить в декабре под снег?

Что можно сеять под снег?
Как садить семена под снег?
Для этого у вас должна быть подготовленная еще с осени грядка, которая сейчас ввиду погодных условий замерзла, и ее засыпало снегом. Снег в этом случае раскапывать не придется. По ровному снежному покрову распределяют и слегка утрамбовывают семена выбранных вами культур. И все! В морозную погоду семена подвергаются естественной стратификации, при небольшой оттепели вместе со влагой от тающего снега естественным образом заделываются в землю.
Если снежный покров небольшой, а земля хорошо подмерзла, замульчируйте свои подзимние посадки.
Подзимние посадки — то, с чем сложно опоздать. Они проводятся именно в замерзшую почву уже на снег.
Если поспешить с подзимними посадками, они могут дать первые ростки до настоящих заморозков, и при резком похолодании растения погибнут.
При подзимних посадках часть семян может погибнуть: это естественный процесс. Считается, что всходы дают только сильнейшие из них. А значит, для большей урожайности подзимних посадок, необходимо увеличить количество семян при посадке — приблизительно на 30−40%.
Хорошая новость в том, что принцип «выживает сильнейший» положительно сказывается на качестве взошедших растений: они, как правило, более крепкие, с хорошо развитой корневой системой и устойчивые к болезням.
Единственное, что вы можете сделать весной в ожидании всходов и урожая — это накрыть свою подзимнюю гряду спанбондом или любой пленкой. Обеспеченный таким образом эффект парника поможет растениям лучше развиваться в условиях еще холодной весны.