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10:14 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Подзимние посевы. Что можно посадить в декабре под снег?

Если вы относитесь к тем дачникам, которые, едва завершив сезон, мечтают поскорее начать следующий, попробуйте сейчас посеять семена на весну. Подзимние посадки под снег хотя и не дают таких эффективных всходов как весенние, которые проводятся в теплую почву, но зато, если все сделать правильно, порадуют ранним урожаем. Или просто внешним видом, если речь о цветах. Рассказываем, что и как можно садить.

Источник: Смартпресс

Что можно сеять под снег?

  • Цветы (космею, лен, лобелию, флокс, лаватеру, маттиолу, нигеллу, календулу, настурцию, дельфиниум, тюльпаны)
  • Зелень (укроп, базилик, петрушку, салаты, кинзу, шпинат, щавель, пастернак, сельдерей)
  • Ягоды (землянику, клубнику)
  • Овощи (редис, морковь, свеклу, репу, капусту)

Как садить семена под снег?

Для этого у вас должна быть подготовленная еще с осени грядка, которая сейчас ввиду погодных условий замерзла, и ее засыпало снегом. Снег в этом случае раскапывать не придется. По ровному снежному покрову распределяют и слегка утрамбовывают семена выбранных вами культур. И все! В морозную погоду семена подвергаются естественной стратификации, при небольшой оттепели вместе со влагой от тающего снега естественным образом заделываются в землю.

Если снежный покров небольшой, а земля хорошо подмерзла, замульчируйте свои подзимние посадки.

Чем холоднее, тем лучше

Подзимние посадки — то, с чем сложно опоздать. Они проводятся именно в замерзшую почву уже на снег.

Если поспешить с подзимними посадками, они могут дать первые ростки до настоящих заморозков, и при резком похолодании растения погибнут.

Выживают сильнейшие

При подзимних посадках часть семян может погибнуть: это естественный процесс. Считается, что всходы дают только сильнейшие из них. А значит, для большей урожайности подзимних посадок, необходимо увеличить количество семян при посадке — приблизительно на 30−40%.

Хорошая новость в том, что принцип «выживает сильнейший» положительно сказывается на качестве взошедших растений: они, как правило, более крепкие, с хорошо развитой корневой системой и устойчивые к болезням.

Что делать весной?

Единственное, что вы можете сделать весной в ожидании всходов и урожая — это накрыть свою подзимнюю гряду спанбондом или любой пленкой. Обеспеченный таким образом эффект парника поможет растениям лучше развиваться в условиях еще холодной весны.

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