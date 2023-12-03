13:47 (мск), источник: Комсомольская правда
Оперштаб Кубани: сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступала
Мэр Краснодара посоветовал жителям соблюдать информационную гигиену.
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2 декабря около 18.00 Минобороны РФ сообщило о предотвращении ракетной атаки в небе над Азовским морем. Сразу после этого начала распространяться информация о громких звуках в Краснодаре. В оперштабе Кубани оперативно отреагировали на нее.
«По информации Единой Дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало», — уточнили в ведомстве.
Позже мэр Краснодара Евгений Наумов также опроверг сообщения о взрывах над городом и посоветовал жителям соблюдать «информационную гигиену».