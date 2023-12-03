14:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Власти опровергли слухи о работе систем ПВО в Ростовской области
В правительстве Ростовской области прокомментировали сообщения о работе систем ПВО.
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Информация о работе средств ПВО в Ростовской области не поступала. Об этом сообщили в региональном правительстве после сообщений о сбитых над Азовским морем ракетах.
2 декабря в Министерстве обороны сообщили, российские средства ПВО сбили две украинские ракеты над Азовским морем. С помощью зенитных С-200 киевский режим снова попытался устроить теракт.
Появились предположения о том, что средства противовоздушной обороны сработали в Ростовской области. Однако областные власти опровергли эти слухи.
Напомним, 29 ноября военные сбили вражеский беспилотник над Ростовской областью. В результате происшествия никто не пострадал.