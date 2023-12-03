11:38 (мск), источник: ИА Башинформ
Уфимская модель Эльмира Шаихова стала победителем «Miss Asia Awards-2023»
В Южной Корее завершился азиатский чемпионат по моделингу, и премия «Miss Asia Awards-2023» объявила победителей.
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Уфимская модель, директор школы моделей, победительница конкурса «Мисс Республика-2018» Эльмира Шаихова стала абсолютной победительницей beauty-соревнования. Напомним, уфимка представляла не только Республику Башкортостан, а Россию.
— Помимо главной награды, Эльмире вручили титул «Лучший талант» за исполнение башкирского танца. Жюри были очарованы не только красивым танцем нашей красавицы, но и потрясающим башкирским нарядом от ГУП БХП «Агидель» РБ, — сообщили в агентстве «Luna Models». — Теперь Эльмира становится лицом корейского косметического бренда и в качестве приза получает 3 млн корейских вон. Но главное, это корона и сам титул. Благодарим всех, кто за нас болел и поддерживал.
Первой вице-мисс стала представительница Монголии, второй вице-мисс — девушка из Южной Кореи.
Ранее «Башинформ» сообщал, что обладательницу титула «Мисс Республика-2018» Эльмиру Шаихову организаторы попросили представлять всю Россию.