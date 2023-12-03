10:57 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Несколько дорог закрыли в Акмолинской области
Автодорогу Кокшетау-Атбасар в Акмолинской области закрыли для всех видов транспорта, передает ИА «NewTimes.kz».
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Об этом пишет Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.
«03.12. с 11:00 в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения “Астана — Петропавловск” (км 18−234), участок “г. Астана — г. Щучинск” для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении ДЧС.