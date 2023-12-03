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10:57 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Несколько дорог закрыли в Акмолинской области

Автодорогу Кокшетау-Атбасар в Акмолинской области закрыли для всех видов транспорта, передает ИА «NewTimes.kz».

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Источник: Newtimes.kz

Об этом пишет Kazinform со ссылкой на ДЧС региона.

«03.12. с 11:00 в связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, гололед) закрыто движение на автодороге республиканского значения “Астана — Петропавловск” (км 18−234), участок “г. Астана — г. Щучинск” для всех видов транспортных средств», — говорится в сообщении ДЧС.

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