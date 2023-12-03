13:14 (мск), источник: АиФ Волгоград
За самую большую лужу Волгограда соревнуются жители разных районов города
«Город-герой называется… Неужели наши деды здесь воевали за вот это», — разочарованы волгоградцы.
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Волгоградцы не первый день спорят в Telegram — чья лужа больше. Фото и видео утонувших в дождевой воде дворов публикуют в жители разных районов областного центра.
«Огромная лужа образовалась на проспекте Столетова у дома 53. Коммунальщики, похоже, думали, что дождей в декабре не будет», — поделились с каналом «Волгоград» местные жители.
«Почти 13 лет назад уехала отсюда, точнее, из Волгограда, а ничего не изменилось — как была лужа, так она и есть», — сетует бывшая обитательница дома.
Автор другого видео, подписчика канала, демонстрирует, как на улице Богунской в Краснооктябрьском районе жители домов 33 и 35 преодолевают грязь и невероятных размеров лужи, чтобы добраться до своих подъездов.
«Очевидно, местные власти рассчитывают на снег, который закроет эти проблемные зоны», — предполагают авторы канала.
«Вы бы еще Кировский посмотрели», «Вы Ангарский еще не видели», «А трущобы Тракторного?», «А Северный Городок?», «Какая-то маленькая лужа у вас, там еще можно пройти!» — вступают в перекличку жители этих районов.
«Город-герой называется… Неужели наши деды здесь воевали за вот это», — разочарован один из комментаторов.
«Типичный Сталинград…», — намекает на зуд переименования другой.
Накануне под дождем и перепрыгивая лужи глава региона и профильные чиновники обсуждали объединение авто- и пригородного вокзалов в единый пересадочный узел.