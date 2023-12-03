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14:09 (мск), источник: РИА Крым

Без света в Крыму остаются свыше 500 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. 238 абонентов (547 человек) в Крыму остаются отключенными от электроэнергии, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

Источник: ГУП РК "Крымэнерго"

В основном отключения касаются Черноморского, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Ночью над восстановлением электроснабжения работали 43 бригады из 97 человек и 43 единиц техники. Днем количество аварийных бригад будет увеличено, сообщил министр МЧС РК.

Отключенных котельных на территории республики нет, водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Подтопленными остаются 62 частных домовладения и четыре дома дачного строения.

Сергей Садаклиев

Он напомнил, что из зон подтопления были эвакуированы 446 человек, в том числе 69 детей. В Евпатории работают пункты временного размещения, люди обеспечены всем необходимым.

Также, по последним данным, штормовым ветром повреждены 1082 кровли. Восстановлены на сегодняшний день 535.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлечены около 2,5 тысяч человек и 250 единиц техники.

Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.

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