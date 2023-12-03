В Крыму резко похолодает и пойдет снег

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 4 декабря в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с. Температура воздуха понизится на 10−12 градусов и составит ночью и днем 0…5 градусов» — говорится в прогнозе.
В ведомстве напоминают правила безопасности в условиях сильного ветра: следует держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и линий электропередачи.
При такой погоде высока вероятность аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения, особенно на затяжных спусках и подъемах и горных перевалах.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, предупредили в МЧС.
После шторма, обрушившегося на полуостров в ночь на 27 ноября в Крыму 238 абонентов (547 человек) в Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах остаются отключенными от электроэнергии. Также штормовым ветром повреждены 1082 кровли, восстановлены на сегодняшний день 535.
В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным расчетам, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 39 млрд рублей, из которых 34 млрд приходится на долю разрушенных или поврежденных берегоукрепительных сооружений.