12:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Штормовое предупреждение: омичей предупреждают об ураганном ветре и сильных снегопадах
Шквалистый ветер и мощные снегопады сегодня накроют Омскую область.
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Жителей Омской области предупреждают о почти ураганном ветре и обильных осадках, которые задержатся в регионе до утра понедельника.
По информации синоптиков, до конца дня 3 декабря и ночью 4 декабря на территории Омской области ожидаются ветер с порывами до 25 м/с и выше и осадки в виде снега, а также о гололедицы на дорогах.
— Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Если непогода застала на улице, стоит укрыться как можно скорее в подземном переходе, подъездах домов или любых других помещениях.
Отметим, завтра, 4 декабря, температура воздуха в регионе опустится до −15 градусов. В утренние часы при прояснении синоптики прогнозируют похолодание до −28 градусов.