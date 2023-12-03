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12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение: омичей предупреждают об ураганном ветре и сильных снегопадах

Шквалистый ветер и мощные снегопады сегодня накроют Омскую область.

Сейчас в Аннаполисе: +9° 3 м/с 100% 757 мм рт. ст. +10°

Жителей Омской области предупреждают о почти ураганном ветре и обильных осадках, которые задержатся в регионе до утра понедельника.

По информации синоптиков, до конца дня 3 декабря и ночью 4 декабря на территории Омской области ожидаются ветер с порывами до 25 м/с и выше и осадки в виде снега, а также о гололедицы на дорогах.

— Из-за неблагоприятных погодных условий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закрепленных конструкций, — сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Если непогода застала на улице, стоит укрыться как можно скорее в подземном переходе, подъездах домов или любых других помещениях.

Отметим, завтра, 4 декабря, температура воздуха в регионе опустится до −15 градусов. В утренние часы при прояснении синоптики прогнозируют похолодание до −28 градусов.

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