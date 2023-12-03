16:42 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области назвали имена, популярные 70 лет назад
Тогда люди не заморачивались и называли детей Алексеями, Иванами, Анатолиями, Мариями, Аннами и Валентинами.
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В региональном управлении ЗАГС поделились историческими данными. На этот раз сообщили, какие имена давали детям с 1946 по 1950 годы.
Среди мальчиков были популярны простые русские имена Алексей, Анатолий, Виктор, Владимир, Иван, Николай, Андрей, Валерий. Девочек часто называли Мариями, а также Аннами и Валентинами. Последние два имени давали ежегодно около 4 тысячам воронежских девочек. Любопытно, что мужской аналог Валентин был совсем не так популярен. Это имя давали около 400 малышам ежегодно.
Девочек также любили называть Александрами. Такое имя малышки стали получать в три раза чаще по сравнению с военным периодом. А еще девочкам часто давали имена Нина, Любовь, Людмила, Варвара. А вот широко распространенное сейчас имя Дарья тогда постепенно теряло свою популярность.
Немало среди новорожденных было и Борисов, Вячеславов, Григориев, Дмитриев, Евгениев, Вер, Евдокий, Елен, Клавдий. Набирают популярность имена Галина, Зинаида, Лидия, Надежда, Наталья и Наталия, Раиса и даже, казалось бы, уже экзотический Митрофан.
Редко детям дают вроде бы такие привычные имена как Геннадий и Георгий, Константин, Леонид, Роман, Эдуард, Зоя, Лариса, Софья. То, что было мало Тихонов, Матрен и Римм уже не так удивляет.
А совсем уж редкие и необычные имена послевоенного времени, как ни странно, Полина, Вадим, Регина. Дальше уже идут более ожидаемые: Неллия, Ефим, Виола, Архип, Ираида, Лукерья, Акулина, Аграфена, Трофим, Фиона и Харитин.