В Алматы приступили к ремонту развязки дорог к БАКАД — акимат

В сообщении акимата говорится, что работы по пробивке улице Саина общей протяженностью 3,2 км уже завершены на 65%. Ввод в эксплуатацию пробивки Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би запланирован на сентябрь 2024 года.
«Планируется пробить проспект Рыскулова — от улицы Онгарсыновой до границы города на 2,3 километра. Работы только начинаются, изъятие 274 земельных участков уже начато. По 56 участкам приняты постановления. Завершение и ввод объекта запланирован на 2025 год. Пробивка улицы Абая от улицы Момышулы до границы города на 5,3 километра уже проведена на 4,7 километра и этот отрезок введен в эксплуатацию. Остается последний пусковой комплекс. Завершение и ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года», — рассказали в акимате.
Разработка ПСД по пробивке улиц Тлендиева и Северное кольцо в настоящее время проводится, завершение запланировано на конец 2024 года.
В акимате также отметили, что все работы планируется завершить до 2027 года.