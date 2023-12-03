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14:24 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мощная солнечная буря оставит жителей Ростовской области без интернета

Перебои в работе интернета ожидаются в 2024 году.

Источник: Bear Solar Observatory

В Ростовской области жители могут остаться без интернета из-за мощной солнечной бури․ Об этом сообщает портал «Новые известия» ссылаясь на индийских ученых. Согласно прогнозу экспертов’сильные вспышки на солнце ожидаются в начале 2024 года. В это время на звезде образуются темные пятна" а в космос выбрасывается колоссальное количество энергии.

Из-за этого после новогодних праздников могут происходить перебои в работе интернета" а также спутников и навигации.

Отметим, что исследователи НАСА с индийскими ученными не согласны. По их подсчётам, сильные магнитные колебания ожидаются лишь в конце 2025 года.

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