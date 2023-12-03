13:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Цены на овощи взлетят к Новому году, предупреждают эксперты
Многие овощи в России сильно подорожают в декабре.
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По данным Росстата, на многие виды овощей цена к Новому году вырастет на 25%. Эксперты объяснили, что сезонный рост цен совпал с другими факторами.
Специалисты рассказали, что цены на огурцы, помидоры, перцы, баклажаны и ягоды вырастут в ближайшее время на 25%. По данным Росстата, за последние три месяца помидоры подорожали в два раза, а стоимость огурцов выросла на 30%. Эксперты объясняют, что это сезонный рост цен на тепличные овощи и ягоды, пика цены достигают к марту, а летом падают в четыре раза. В декабре свою роль сыграет и обычный предпраздничный ажиотаж в магазинах.
Депутат Владимир Кашин рассказал, что цены растут из-за наступления холодов и подорожания топлива для обогрева теплиц. Также на этот процесс влияет и курс доллара, так как семена закупаются за границей, отметил он.
Парламентарий добавил, что часто цены растут не из-за производителей, а из-за торговых сетей. По его словам, тепличные овощи продают по 35−40 рублей за килограмм, а на прилавке магазина эти же овощи могут стоить уже от 150 рублей, пишет издание «ПГ» (18+).