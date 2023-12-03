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12:50 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Южноуральский медик рассказал об опасности недосыпа

Сон — один из важнейших процессов в жизни человека.

Источник: Freepik

Именно во время него вырабатываются специальные гормоны, препятствующие, например, развитию рака. Среди других неприятных последствий хронического недосыпания значатся и развитие болезни Альцгеймера и набор веса.

Также сон менее 6 часов в день препятствует выработке гормона роста. Для детей это чревато серьёзными проблемами со здоровьям, а для взрослых, как раз, набором лишнего веса. Именно гормон роста отвечает в человеческом организме за накопление жира. «Так что если есть вес, который вам не нужен, не забудьте посчитать сколько вы спите», — объясняет главврач челябинской ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Также хронический недосып может провоцировать появление ряда гормонозависимых опухолей груди, кишечника и предстательной железы. У мужчин недосып чреват ещё и возможным бесплодием.

Поэтому спать необходимо минимум шесть часов в сутки. Ложиться обязательно до 00.00, а идеальное время сна 7 часов 36 минут.

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