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14:22 (мск), источник: Rostof.ru

Ростовчан ждет похолодание и снегопад

По ночам температура может опускаться до −4 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +10° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

На следующей неделе Ростов ждет похолодание. Об этом сообщает ростовский Гидрометеоцентр.

— В понедельник ожидаются дожди, похолодает до +5 градусов. Со вторника ростовчан ждут заморозки, температура воздуха опустится до −1 градуса. В четверг начнется снегопад, ветер усилится до восьми метров в секунду. По ночам температура может опускаться до −4 градусов, — говорится в сообщении.

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 Ростовчан ждет похолодание и снегопад
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