14:22 (мск), источник: Rostof.ru
Ростовчан ждет похолодание и снегопад
По ночам температура может опускаться до −4 градусов.
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На следующей неделе Ростов ждет похолодание. Об этом сообщает ростовский Гидрометеоцентр.
— В понедельник ожидаются дожди, похолодает до +5 градусов. Со вторника ростовчан ждут заморозки, температура воздуха опустится до −1 градуса. В четверг начнется снегопад, ветер усилится до восьми метров в секунду. По ночам температура может опускаться до −4 градусов, — говорится в сообщении.