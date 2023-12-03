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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобили начнут медленнее ездить по мосту через Волгу в Волгограде

На «танцующем» мосту в Волгограде снизят скорость движения до 60 км/ч.

Источник: Комсомольская правда

На первом пусковом комплексе мостового перехода через Волгу в Волгограде изменят скорость движения. Автомобили будут ездить медленнее. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона, с 5 декабря 2023 года максимально разрешенная скорость движения автомобилей будет ограничена до 60 километров в час.

Сейчас машины могут разгоняться на «танцующем» мосту до 90 километров в час. Причина снижения максимально разрешенной скорости движения не уточняется.

— Уважаемые водители будьте предельно внимательны и соблюдайте скоростной режим, — обратились чиновники к автомобилистам.

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