13:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Автомобили начнут медленнее ездить по мосту через Волгу в Волгограде
На «танцующем» мосту в Волгограде снизят скорость движения до 60 км/ч.
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На первом пусковом комплексе мостового перехода через Волгу в Волгограде изменят скорость движения. Автомобили будут ездить медленнее. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона, с 5 декабря 2023 года максимально разрешенная скорость движения автомобилей будет ограничена до 60 километров в час.
Сейчас машины могут разгоняться на «танцующем» мосту до 90 километров в час. Причина снижения максимально разрешенной скорости движения не уточняется.
— Уважаемые водители будьте предельно внимательны и соблюдайте скоростной режим, — обратились чиновники к автомобилистам.