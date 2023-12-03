14:23 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах РК
На большей части территории страны ожидаются метель, туман и сильные осадки, передает ИА «NewTimes.kz».
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Метель и гололед ожидаются в столице, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской областях.
4 декабря ночью на севере, востоке области Ұлытау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15−20 м/с.
Туман ожидается в Алматинской, Жамбылской, Атырауской областях.
4 декабря на юге, востоке, в горных районах области Жетісу ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман.
4 декабря в Семее и Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с.
В СКО ожидается снег, на юге, западе области низовая метель.