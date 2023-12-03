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14:23 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Поездка может превратиться в путешествие в ад: Почему жителям Молдовы лучше воздержаться от визитов в Европу

Аэропорты закрыты, дороги заблокированы, поезда не ходят.

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Источник: Комсомольская правда

Снежный циклон охватил огромную территорию в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии.

В Мюнхене ситуация самая сложная, какое-то время в городе не работал и железнодорожный вокзал, и аэропорт, отменили матч с участием «Баварии».

В Швейцарии и Австрии — угроза схода лавин.

В Чехии встала основная автомагистраль.

В Шотландии аэропорт Глазго отменил все вылеты.

А вот во Франции после самой теплой осени за всю историю наблюдений началась сначала снежная буря, потом пошел ливень. В горах на юго-востоке страны выпала двухмесячная норма осадков за два дня. Европу заносит снегом, и только Францию — затопило.

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