В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы

Рейс из Калуги, который совершает авиакомпания «Северсталь Авиа», должен был приземлиться в минском аэропорту в 13:15. Однако из-за снегопадов, накрывших в воскресенье Беларусь и европейскую часть России, самолет прибудет в Минск позже намеченного — в 14:45.
Московский рейс «Белавиа», вылетевший из Домодедово на 1 час 20 минут позже, приземлится в Минске в 15:05.
На вылет из Минска была лишь одна получасовая задержка в районе 8 утра в Москву (Шереметьево). В данный момент более чем на час задерживается подготовка рейса в Череповец, который обслуживает «Северсталь Авиа».
Как сообщали ранее в минском аэропорту, снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически круглые сутки. Аэровокзал функционирует в штатном режиме, а рейсы выполняются согласно суточному плану полетов. При этом возможные отклонения в расписании являются кратковременными. Тем не менее, сотрудники воздушной гавани советуют пассажирам приезжать заранее.
На фоне снегопадов в воскресенье, 3 декабря, в московских аэропортах были задержаны или отменены 20 рейсов. Непогода также повлияла на расписание вылетов и прилетов бортов в Мюнхене.
Напомним, ранее синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на 3 декабря. Снегопад будет идти весь день на большей части территории страны.