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14:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Самолеты из Калуги и Москвы, которые уже должны были приземлиться в Минске, задерживаются на полтора часа, свидетельствуют данные онлайн-табло Национального аэропорта.

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Источник: Sputnik.by

Рейс из Калуги, который совершает авиакомпания «Северсталь Авиа», должен был приземлиться в минском аэропорту в 13:15. Однако из-за снегопадов, накрывших в воскресенье Беларусь и европейскую часть России, самолет прибудет в Минск позже намеченного — в 14:45.

Московский рейс «Белавиа», вылетевший из Домодедово на 1 час 20 минут позже, приземлится в Минске в 15:05.

На вылет из Минска была лишь одна получасовая задержка в районе 8 утра в Москву (Шереметьево). В данный момент более чем на час задерживается подготовка рейса в Череповец, который обслуживает «Северсталь Авиа».

Как сообщали ранее в минском аэропорту, снегоуборочная техника на взлетно-посадочной полосе и перроне работает практически круглые сутки. Аэровокзал функционирует в штатном режиме, а рейсы выполняются согласно суточному плану полетов. При этом возможные отклонения в расписании являются кратковременными. Тем не менее, сотрудники воздушной гавани советуют пассажирам приезжать заранее.

На фоне снегопадов в воскресенье, 3 декабря, в московских аэропортах были задержаны или отменены 20 рейсов. Непогода также повлияла на расписание вылетов и прилетов бортов в Мюнхене.

Напомним, ранее синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на 3 декабря. Снегопад будет идти весь день на большей части территории страны.

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