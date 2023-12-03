Жители Молдавии возложили цветы к Вечному огню в Кишиневе

«Сегодня нас собралось как никогда много. Люди разных возрастов пришли сегодня к Вечному огню, чтобы почтить память главного героя войны — Неизвестного Солдата. Того, чье имя мы никогда не узнаем и чей подвиг никогда не забудем. Несмотря на пронизывающий ветер, люди не хотели расходиться, читали стихи, продолжали высказывать наболевшие мысли и чувства», — написал Петрович.
По его словам, всех без исключения волнует судьба главной воинской святыни — мемориала «Вечность», так как до сих пор остается открытым вопрос о его передаче в ведение городских властей. «А пока огромный мемориальный комплекс замер в тревожном ожидании. Без почетного караула, отмененного указом Шалару (экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару), без охраны, без патрульного поста, без камер видеонаблюдения. Могилы павших героев заметает опавшими листьями, и, судя по опыту этого года, убирать их, кроме нас, в ближайшее время будет некому», — подчеркнул Петрович.
Ранее столичный градоначальник Ион Чебан сообщил, что правительство Молдавии передаст мэрии Кишинева ответственность за мемориальный комплекс «Вечность», сооруженный в память о воинах, погибших за освобождение республики. Петрович тогда выразил надежду на то, что мемориальный комплекс «Вечность» после передачи его в ведение города Кишинева от минобороны будет облагорожен и что городские власти «установят, наконец, камеры видеонаблюдения, восстановят освещение и оросительную систему и не превратят место упокоения воинов в парк отдыха и место выгула собак».
В начале июля Поисковое движение Молдавии, обнаружив воинское кладбище мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе в крайнем запустении, вместе с неравнодушными кишиневцами самостоятельно привели в его в порядок. Позже Петрович сообщил, что от министерства обороны Молдавии пришел ответ, в котором ведомство объяснило запущенное состояние воинского кладбища отсутствием денежных средств.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар гитлеровцев и их союзников. В ночь на 22 июня 1941 года вражеская авиация, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации был подвергнут пыткам каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.