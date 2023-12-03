16:53 (мск), источник: Живем в Нижнем
Народные приметы на 4 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Можно ли заниматься уборкой и посещать парикмахера?
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4 декабря верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, в народном календаре дата обозначена как Введение. Из глубины веков до наших дней дошли традиции и запреты, почитаемые жителями далекой старины. Многие из них были призваны защитить человека от нечистой силы.
Народные приметы на 4 декабря: что нельзя делать
Поскольку Введение в храм Пресвятой Богородицы является праздником, в этот день нельзя заниматься уборкой и другими хлопотами по хозяйству. Стирать белье, ремонтировать мебель или выбрасывать ненужные вещи лучше в другой день. Ограничить стоит все дела, требующие физических усилий.
Рукоделие 4 декабря тоже не приветствуется. В старину считали опасным использовать острые предметы в эту дату. Ограничение касается спиц, иголок и ножей. Если пораниться, то в скором времени можно столкнуться с серьезными неприятностями. Чтобы обезопасить себя, наши предки проявляли крайнюю осторожность даже при использовании кухонной утвари. Например, хлеб они предпочитали не резать, а отламывать рукой.
Финансовые вопросы на Введение стоит решать с осторожностью. Сейчас не время для крупных покупок. Если вам нужно справить верхнюю одежду, подождите хотя бы день. Купленная 4 декабря шуба или куртка может оказаться некачественной.
Деньги в этот день лучше не пересчитывать, особенно это касается мелочи. Согласно поверьям, нарушившего запрет ждет нищета.
Давать в долг 4 декабря — не самая лучшая идея. Если кто-то обратится к вам за помощью, можете выручить его какой-либо суммой без отдачи. Занимая у вас, человек, скорее всего, с вами не рассчитается.
В разговорах с окружающими следует избегать острых тем. Любой конфликт или недопонимание может вылиться в ссору. Не исключено, что поругавшись со своим знакомым, вы и вовсе станете врагами.
Беседуя с близкими и друзьями, избегайте обсуждения нечисти. Отступившим от этого правила старцы на Руси предрекали болезни, безденежье и прочие беды.
Кроме того, день является неудачным для стрижек и других манипуляций, связанных с внешностью. Считалось, что такие преображения поменяют судьбу человека в худшую сторону.
Народные приметы на 4 декабря: что можно делать
На Руси 4 декабря нередко использовали для рыбалки. Многие любители посидеть с удочкой забывали о своем хобби до весны. Считалось, что после того, как лед окрепнет, рыба становится невкусной.
День хорошо подходит для посиделок в узком семейном кругу. Скорее всего, вам принесут какую-то радостную новость.
Можно помириться с тем, с кем вы давно не ладил. Человек будет открыт к общению, вам удастся найти общий язык.
Можно готовить, но с поправкой на Рождественский пост.
Народные приметы о погоде на 4 декабря
В старину люди внимательно следили за погодой, чтобы понять, мороз, оттепель или снегопад ждет их в ближайшее время. Например, яркие звезды в ночном небе считались у них предвестником резкого похолодания. Красный закат также указывал на морозы.
Если на улице ударила стужа, то и от зимы не стоит ждать пощады. С декабря по февраль на улице будет очень морозно.
Обильный снегопад 4 декабря, согласно наблюдениям наших предков, сулит снежную зиму. Солнце и ясное небо в этот день считалось на Руси верной приметой бесснежной погоды в ближайшие месяцы.
Именинники 4 декабря
4 декабря именины отмечают Алексей, Владимир и Николай.
Рожденные в этот день отличаются крепким здоровьем и позитивным взглядом на жизнь. Они не пасуют перед трудностями и легко добиваются целей. С ними комфортно работать в команде и интересно общаться. Бывают вспыльчивыми, но отходчивыми.
Тем, кто отмечает день рождения 4 декабря, часто везет. Но и сами они не привыкли ждать удачного момента. Их сильные стороны — трудолюбие и целеустремленность.