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15:42 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Пять участков республиканских трасс закрыли из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий: порывистого ветра и снега движения транспортных средств ограничено на пяти участках автодорог республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора «КазАвтоЖол».

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Источник: Baigenews

В Акмолинской области закрыты два участка:

«Кокшетау-Рузаевка» км 0−61, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 304−341, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта).

В Северо-Казахстанской области закрыты три участка:

«Кокшетау-Рузаевка» км 61−91, участок от границы Акмолинской области до села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 417−473, участок от села Рублевка до города Бесколь (для всех видов автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 341−417, участок от границы Акмолинской области до села Рублевка (для всех видов автотранспорта).

На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники и 631 человек.

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