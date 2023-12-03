Пять участков республиканских трасс закрыли из-за непогоды

В Акмолинской области закрыты два участка:
«Кокшетау-Рузаевка» км 0−61, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 304−341, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта).
В Северо-Казахстанской области закрыты три участка:
«Кокшетау-Рузаевка» км 61−91, участок от границы Акмолинской области до села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 417−473, участок от села Рублевка до города Бесколь (для всех видов автотранспорта); «Астана-Петропавловск» км 341−417, участок от границы Акмолинской области до села Рублевка (для всех видов автотранспорта).
На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники и 631 человек.