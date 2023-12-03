16:47 (мск), источник: Нижегородская правда
В Нижнем Новгороде открыли памятник императору Николаю I
Император изображён с циркулем и картой в руках.
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Памятник императору Николаю I открыли сегодня, 3 декабря, в Нижнем Новгороде. Монумент высотой около 4,5 метров установили в Александровском саду, неподалёку от сцены «Ракушка».
Авторы памятника — скульпторы из Подмосковья Ирина Макарова и Максим Батаев. Император, созданный ими, изображён с циркулем и картой в руках, его взгляд устремлён на Нижегородский кремль, а на постаменте высечен генплан Нижнего Новгорода, который император начертил лично во время одного из своих визитов в наш город.
На торжественной церемонии открытия монумента митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провёл чин благословения и освящения памятника.
«Через такую память о прошлом, мы созидаем славное настоящее и устремляем свой взгляд в будущее — великое и благословенное», — отметил митрополит.
Присутствовал на открытии памятника и губернатор региона Глеб Никитин. «У нас стало традицией — чтить прошлое через установку монументов тем деятелям, которые связаны с историей Нижнего Новгорода. И сегодня восстанавливается историческая справедливость. Мы многих императоров вспоминали, но Николай I долгое время был в тени, а это незаслуженно. Он очень много сделал для Нижнего Новгорода. То, каким город мы видим сейчас, во многом — заслуга императора, — отметил Глеб Никитин. — Во время своего визита в 1834 году он лично прочертил съезды города, которыми мы пользуемся до сих пор. По его указу был разбит Александровский сад, где мы сейчас находимся. Он был первым общественным пространством Нижнего Новгорода. Долгое время парк был в запустении, но к 800-летию города был возрождён. Думаю, что Николай I порадовался бы, увидев, каким стал парк. И сегодня мы отдаём императору дань благодарности за то, каким он сделал наш город».
Много теплых слов сказали и гости праздника. Глава фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова назвала открытие памятника в Нижнем восстановлением исторической правды.
«Фигура Николая I ценна ещё и тем, что это первый государь, который всерьёз составил программу воспитания и образования руководства страны — своих собственных детей, великих князей. Они с детства по специальной программе занимались благотворительностью. Ввёл император и правила путешествий по России», — отметила Громова.
Завершилось открытие памятника возложением к нему роз, которые алели на снегу, напоминая о тех благодеяниях, которые совершил император не только для Нижнего Новгорода, но и для всей России.