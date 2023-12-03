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16:09 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Минтруда: суточные в командировках выплачиваются не всегда

Ведомство напомнило, в каких случаях работники могут получить командировочные, а в каких они не предусмотрены.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек ― Sputnik. Минтруда Беларуси ответило на популярные вопросы о командировках. Какие расходы возмещаются и всегда ли положены суточные, рассказали в ведомстве.

Если рабочая поездка совершается в пределах республики, командировочные составят 9 рублей в сутки. В случае, когда работника командируют за границу, суммы суточных увеличиваются в разы.

В зависимости от страны они отличаются: к примеру, в Россию это 25 долларов, при этом для Москвы и Санкт-Петербурга установлены отдельные нормы — 40 долларов.

При командировках в Польшу суточные составляют 65 евро, в Литву — 55 евро, в Латвию — 60 евро, в Азербайджан — 35 долларов и так далее.

Суточные не выплачиваются только в двух случаях: первый — если работник обеспечен трехразовым питанием и транспортом внутри пункта командирования; второй — если он обеспечен трехразовым питанием и проживает в той же гостинице, где проходит мероприятие, а передвижение ему не требуется.

Оплата такси

В Минтруда отвечают на еще один популярный вопрос о командировках: может ли организация, отправившая работника в рабочую поездку, оплатить ему такси в случае необходимости?

«По Беларуси нет. А вот если работник командирован за пределы страны, то проезд к аэропорту, из аэропорта, к вокзалу и от вокзала при предоставлении подтверждающих документов такси возмещается», — констатируют в ведомстве.

Кроме того, расходы на такси или аренду автомобиля в пределах места командирования могут быть возмещены, если наниматель сочтет это нужным.

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