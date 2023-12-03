16:35 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронеже в первую полную неделю декабря похолодает до −10
Днем температура будет опускаться до −8.
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Первая полная неделя декабря в Воронежской области будет уже по-настоящему зимней. Снег вперемежку с дождем прекратится, и установится уже достаточно сильный мороз. При этом антициклон не установится, ветер будет резко менять направление и сохранится пасмурная погода.
В понедельник, 4 декабря, в районах нашего региона будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 8−13, ночью местами порывы до 15−17 м/с. Ночью −2…-7, днем 0…-5.
В Воронеже 4 декабря будет примерно такая же погода при температуре ночью −5…-7, днем −3…-5.
Во вторник, 5 декабря, в районах снова будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с. Ночью −4…-9, днем 0…-5.
В Воронеже 5 декабря также сильных осадков не ожидают. Ночью прогнозируют −7…-9, днем −3…-5.
В среду, 6 декабря, в районах погода существенно не изменится. Ветер ночью обещают переменный 3−8, днем восточный 5−10 м/с. Ночью −5…-10, днем −2…-7.
В Воронеже 6 декабря обойдется без снега. Ночью прогнозируют −7…-9, днем −3…-5.
Также известен прогноз погоды на четверг, 7 декабря, в Воронеже. Ночью будет дуть восточный ветер со скоростью 3−8 м/с. Днем он усилится до 5−10 м/с. Ночью похолодает до −10, днем столбик термометра чуть поднимется — до −8.