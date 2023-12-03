Волшебно красиво: в Минске открылся «Дом Рождества»

Характеристика «уникальный» — не для красного словца. Событие такого масштаба для Минска — в новинку. Идею организаторы оттачивали больше трех лет. В «свидетельстве о рождении» мероприятие записано как иммерсивная выставка. То есть не просто пришел-посмотрел. А с порога нырнул в атмосферу, погрузившись на уровне всех каналов восприятия — от тактильного до обонятельного.
Та самая атмосфера тут щедро замешана на еловой хвое (больше 60 кубов) и приправлена мириадами шаров и гирлянд. Привычно светлый холл сейчас плотно драпирован тяжелыми бархатными портьерами. Посетители буквально приподнимают занавес и попадают в волшебный дом. Тут гостеприимные хозяева уже нарядили елки — несколько десятков, расстелили ковровые дорожки и увили гирляндами перила лестницы.
Огоньками пространство сияет от пола до потолка. Последний драпирован свежими еловыми лапками. В их хитросплетениях запутались (по четко выверенной схеме) разноцветные шары, прозрачные сосульки и гирлянды. Последних в «Доме Рождества» больше 10 километров. А елочных игрушек — более 20 тысяч. В одной из рукотворных ниш расположилась целая галерея с деревянными лошадками, фарфоровыми куколками и музыкальными шкатулками.
Тут есть и почта Деда Мороза. Организаторы уточняют: здесь исполняют желания. Посетители всех возрастов старательно заполняют разноцветные бланки. Мечтаем креативно, потому что на старый Новый год — аккурат перед закрытием праздничного пространства — Дед Мороз выберет одно из множества писем и претворит в жизнь записанное на нем желание.
У меня, например, терпения не хватит ждать не то, что старого — молодого Нового года. Поэтому прицеливаюсь к лавке «Бумеранг подарков». Популярный и любимый многими гифткроссинг. Отдаешь колоритному «почтальону» бандероль, которую предусмотрительно нарядно упаковал. Тянешь за веревочку — вытаскиваешь себе коробку с сюрпризом. Которую до этого принес другой посетитель. Распаковывать ее советуем у подножия обнимательно-мягкой елки, желательно, прислонившись к белоснежному пушистому боку спиной. И новогодний символ, и несколько колонн, и целая фотозона обиты и укутаны специальным ворсистым материалом. Оторваться, правда, сложно.
Не меньшей популярностью пользуется и фотозона в стиле диско. А прямо за ней — зеркальный коридор, который спрятался за корешками гигантских — больше двух метров — книг. Домики и улочки, библиотека и цветочная лавка, каминные фасады и выносные балкончики на третьем этаже — все декорации возводили буквально с нуля. К слову, про цветочную лавку. Правильнее назвать ее «Сувенирный уголок». Тут можно прикупить традиционный хвойный декор — от композиций в коробках до пушистых венков в обрамлении шариков и гирлянд. И одним глазком подсмотреть, как эту красоту создают. Напротив — воздушный во всех смыслах уголок: тут торгуют сладкой ватой. Одним сладким, разумеется, сыт не будешь. Поэтому загляните на фуд-дворик. К нему ведет потайная (относительно) дверь, увенчанная текстильными «ледовыми» сосульками.
Если на втором этаже атмосфера уютная и в хорошем смысле ламповая, то на третьем вас ждет движ. Хотя на первый взгляд догадаться об этом сложно. Все-таки распахнутые кованые ворота, обитые красным бархатом ступеньки и огромная раскидистая ель настраивают на умиротворенный лад. У ели в уютном кресле устроился настоящий Дед Мороз. Улыбается в пышные усы, с удовольствием общается с маленькими гостями и внимательно слушает все поздравления и пожелания.
Третий этаж отведен под шоу и мероприятия. Логично, что свободного места тут значительно больше, чем на втором. В центре площадки — сцена, по бокам от которой разместились дополнительные экраны. Вдоль основных стен здания возведены конструкции с выносными балкончиками — тоже часть площадки, на которой будут выступать артисты. Декор более лаконичный: в основном стилизованные камины и резные арки «окон», плотно закрытые тяжелыми шторами. Не перегружали прицельно: главное слово тут скажет световое оформление, которое будут сопровождать выступления и шоу.
Для маленьких гостей устроят интерактивный спектакль «Главная загадка Рождества». Взрослых ждет не менее насыщенное шоу «Мечтай», в котором примут участие артисты балета и воздушные гимнасты. «Дом Рождества» открыт с 11:00 до 23:00 до 15 января 2024 года включительно.
Отдельная вишенка на этом праздничном торте — запахи. В самом прямом смысле слова вы можете ощутить, чем пахнет Новый год. В отдельной нише выстроились фигурные диспенсеры. В каждом флаконе, выполненном на старомодный лад, прячется свой букет. Есть привычные — хвоя, корица, имбирный пряник, цитрусовый. Есть аромат-сюрприз. Даем подсказку — это запах 1-го января. А дальше — сами. Спойлер, вы точно удивитесь.