Главное
Спецоперация на Украине
18:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Сокуров сообщил о завершении режиссерской карьеры

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что завершил профессиональную карьеру. По его словам, он не работает над новыми проектами, поскольку ему запрещено снимать кино в России. В октябре Минкульт не выдал прокатное удостоверение его фильму «Сказка».

Источник: РИА "Новости"

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась», — cказал господин Сокуров изданию News.ru.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — заявил режиссер РБК.

В обосновании отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Минкульт указал на подпункт «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи: «В иных определенных федеральными законами случаях». Александр Сокуров предположил, что на остальные его фильмы наложат «негласный запрет». Он посчитал решение Минкульта нарушением конституционных норм.

Премьера «Сказки» прошла на кинофестивале в Локарно в 2022 году. В основе сюжета фильма — встреча Гитлера, Сталина, Черчилля и Муссолини в чистилище. Показ картины на международном кинофестивале «Каро. Арт» был запрещен Минкультом. Сегодня лента была опубликована в Telegram-канале «Осторожно: Собчак».

Александр Сокуров — пятикратный участник программы Каннского фестиваля и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля 2011 года. В 1995 году Европейская киноакадемия включила его в список ста лучших режиссеров мирового кино. Среди его наиболее известных картин: «Русский ковчег», «Одинокий голос человека», «Фауст», «Франкофония», «Александра».

Лусине Баласян

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина объявила демобилизацию
Песков ответил на вопрос о помиловании участника ритуальных убийств
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
искусствокино