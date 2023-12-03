Александр Сокуров сообщил о завершении режиссерской карьеры

«Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате, завершилась», — cказал господин Сокуров изданию News.ru.
«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — заявил режиссер РБК.
В обосновании отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка» Минкульт указал на подпункт «ж» пункта 18 утвержденных правительством в 2016 году правил выдачи: «В иных определенных федеральными законами случаях». Александр Сокуров предположил, что на остальные его фильмы наложат «негласный запрет». Он посчитал решение Минкульта нарушением конституционных норм.
Премьера «Сказки» прошла на кинофестивале в Локарно в 2022 году. В основе сюжета фильма — встреча Гитлера, Сталина, Черчилля и Муссолини в чистилище. Показ картины на международном кинофестивале «Каро. Арт» был запрещен Минкультом. Сегодня лента была опубликована в Telegram-канале «Осторожно: Собчак».
Александр Сокуров — пятикратный участник программы Каннского фестиваля и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля 2011 года. В 1995 году Европейская киноакадемия включила его в список ста лучших режиссеров мирового кино. Среди его наиболее известных картин: «Русский ковчег», «Одинокий голос человека», «Фауст», «Франкофония», «Александра».