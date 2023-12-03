20:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
ГАИ дала советы водителям, как эксплуатировать авто зимой
Заводить машину на «механике» в мороз лучше с выжатым сцеплением — это уменьшит нагрузку на аккумулятор и облегчит пуск двигателя.
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МИНСК, 3 дек — Sputnik. Госавтоинспекция дала несколько рекомендаций водителям, как эксплуатировать автомобиль в зимних условиях, особенно полезны они будут молодым автомобилистам.
В ясные дни водителям советуют использовать темные очки, поскольку солнце поднимается невысоко над дорогой и может слепить.
Очищать снег следует не только со стекол, но и с крыши — при торможении снежная «шапка» может сползти на лобовое стекло, перекрыв обзор.
Оставлять авто на ручнике также не рекомендуется — тормозные колодки могут замерзнуть и заблокировать колеса.
Кроме того, заводить машину с механической коробкой передач лучше с выжатым сцеплением — это уменьшит нагрузку на аккумулятор и облегчит пуск двигателя.
А при заливке незамерзающей жидкости, ее нужно обязательно прогнать по системе, несколько раз брызнув на стекло. Иначе остатки воды в форсунках и патрубках могут замерзнуть.
Госавтоинспекция напоминает: если автомобилисты в пути попали в затруднительную ситуацию, нужно сообщить об этом по телефону 102. После чего для оказания помощи водителю будет направлен ближайший экипаж ДПС.
Снежный циклон
За прошедшую неделю Беларусь накрыло несколько снежных циклонов. Последний принес в страну утром 3 декабря снегопады и ветер.
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, а в ГАИ порекомендовали водителям по возможности отказаться от личного транспорта, поскольку на дорогах наблюдается гололедица и налипание мокрого снега.