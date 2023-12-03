Какой сегодня праздник: 4 декабря

Что интересного произошло 4 декабря
4 декабря отмечается один из любимых детских праздников — День заказа подарков Деду Морозу. В этот день дети составляют письма данному сказочному персонажу, в которых указывают, что хотят получить от него на Новый год.
А еще 4 декабря отмечается Международный день объятий (International Hug Day). Праздник довольно молодой, никому точно не известна история его появления. Известно лишь то, что праздник родом из Западной Европы, а саму идею приписывают студенчеству. А еще некоторые считают, что международный праздник День объятий придумала беззаботная молодежь как способ, не боясь упреков, обнимать друг друга в любом месте, тем более что объятия — это не только приятное занятие. Уже научно доказано, что обниматься полезно.
Ученые настаивают на факте — чтобы быть счастливым, человек должен обниматься не менее 10 раз за день. Полученное душевное тепло греет, поднимает настроение и даже лечит.
Также 4 декабря многие люди отмечают День угощения птиц и белок и готовят для них особые гостинцы из семечек, орехов, кусочков сухофруктов и приходят к ним в гости в лес, парки и скверы и «приглашают к столу».
В России 4 декабря неофициально отмечается День информатики (также известный как день рождения российской информатики). В этот день в 1948 году в СССР было зарегистрировано изобретение Бруком и Рамеевым цифровой ЭВМ.
Исторические события 4 декабря в мире
1735-й — здание на Даунинг Стрит, 10, в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
1912-й — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией, прервав тем самым продолжавшуюся два месяца Первую балканскую войну;
1995-й — компании Netscape и Sun анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для преобразования традиционных статических веб-страниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.
Исторические события 4 декабря в Казахстане
1919-й — вышел в свет первый номер газеты «Семей таңы», уникальность которой в том, что она стала творческой преемницей множества газет, выходивших в Семипалатинске в начале ХХ века;
1965-й — вступило в строй одно из крупнейших градообразующих предприятий Костанайской области — АО «Костанайские минералы», которое является единственным в Республике Казахстан предприятием по добыче и переработке руд хризотила.
Дни рождения знаменитостей 4 декабря в мире
В 1875 году родился Райнер Мария Рильке — один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века («Новые стихи», «Дуинские элегии», «Сонеты к Орфею»);
в 1892 году родился Франсиско Франко — диктатор и правитель Испании, генералиссимус;
в 1949 году родился Джефф Бриджес — американский актер, лауреат премии «Оскар» (фильмы «Сумасшедшее сердце», «Kingsman: Золотое кольцо», «Претендент»);
в 1973 году родилась Тайра Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая;
Кто родился 4 декабря в Казахстане
В 1946 году родился Олег Дымов — заслуженный государственный деятель Республики Казахстан;
в 1972 году родился Жан Галиев — председатель комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 4 декабря в мире
В 1131 году умер Омар Хайям — персидский поэт, математик, астроном, философ;
в 1993 году умер Фрэнк Заппа — американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер;
в 2004 году умер Владислав Старков — советский и российский журналист и медиамагнат, главный редактор газеты «Аргументы и факты»;
в 2007 году умерла Зара Долуханова — советская, российская и армянская певица, народная артистка СССР.
4 декабря в православном календаре
В православном календаре на этот день приходится такое событие, как Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году, не считая Пасхи, который длится пять дней.
Сегодня День ангела празднуют Анна, Фёкла, Татьяна, Алексей, Николай, Александр, Исаакий, Алексей, Иосиф, Анатолий, Илларион, Арсений, Иван, Василий, Емельян, Григорий, Владимир.