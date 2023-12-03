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21:25 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 4 декабря

Этот день является 338-м в григорианском календаре. До конца нового года остается 27 дней. Вы знаете, что произошло 4 декабря? Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 4 декабря

4 декабря отмечается один из любимых детских праздников — День заказа подарков Деду Морозу. В этот день дети составляют письма данному сказочному персонажу, в которых указывают, что хотят получить от него на Новый год.

А еще 4 декабря отмечается Международный день объятий (International Hug Day). Праздник довольно молодой, никому точно не известна история его появления. Известно лишь то, что праздник родом из Западной Европы, а саму идею приписывают студенчеству. А еще некоторые считают, что международный праздник День объятий придумала беззаботная молодежь как способ, не боясь упреков, обнимать друг друга в любом месте, тем более что объятия — это не только приятное занятие. Уже научно доказано, что обниматься полезно.

Ученые настаивают на факте — чтобы быть счастливым, человек должен обниматься не менее 10 раз за день. Полученное душевное тепло греет, поднимает настроение и даже лечит.

Также 4 декабря многие люди отмечают День угощения птиц и белок и готовят для них особые гостинцы из семечек, орехов, кусочков сухофруктов и приходят к ним в гости в лес, парки и скверы и «приглашают к столу».

В России 4 декабря неофициально отмечается День информатики (также известный как день рождения российской информатики). В этот день в 1948 году в СССР было зарегистрировано изобретение Бруком и Рамеевым цифровой ЭВМ.

Исторические события 4 декабря в мире

1674-й — основан Чикаго;

1735-й — здание на Даунинг Стрит, 10, в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;

1912-й — Болгария, Греция, Сербия и Черногория подписали перемирие с Турцией, прервав тем самым продолжавшуюся два месяца Первую балканскую войну;

1995-й — компании Netscape и Sun анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для преобразования традиционных статических веб-страниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.

Исторические события 4 декабря в Казахстане

1919-й — вышел в свет первый номер газеты «Семей таңы», уникальность которой в том, что она стала творческой преемницей множества газет, выходивших в Семипалатинске в начале ХХ века;

1965-й — вступило в строй одно из крупнейших градообразующих предприятий Костанайской области — АО «Костанайские минералы», которое является единственным в Республике Казахстан предприятием по добыче и переработке руд хризотила.

Дни рождения знаменитостей 4 декабря в мире

В 1875 году родился Райнер Мария Рильке — один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века («Новые стихи», «Дуинские элегии», «Сонеты к Орфею»);

в 1892 году родился Франсиско Франко — диктатор и правитель Испании, генералиссимус;

в 1949 году родился Джефф Бриджес — американский актер, лауреат премии «Оскар» (фильмы «Сумасшедшее сердце», «Kingsman: Золотое кольцо», «Претендент»);

в 1973 году родилась Тайра Бэнкс — американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая;

Кто родился 4 декабря в Казахстане

В 1946 году родился Олег Дымов — заслуженный государственный деятель Республики Казахстан;

в 1972 году родился Жан Галиев — председатель комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

День смерти знаменитостей 4 декабря в мире

В 1131 году умер Омар Хайям — персидский поэт, математик, астроном, философ;

в 1993 году умер Фрэнк Заппа — американский композитор, гитарист, певец, автор песен, продюсер;

в 2004 году умер Владислав Старков — советский и российский журналист и медиамагнат, главный редактор газеты «Аргументы и факты»;

в 2007 году умерла Зара Долуханова — советская, российская и армянская певица, народная артистка СССР.

4 декабря в православном календаре

В православном календаре на этот день приходится такое событие, как Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году, не считая Пасхи, который длится пять дней.

4 декабря — День ангела

Сегодня День ангела празднуют Анна, Фёкла, Татьяна, Алексей, Николай, Александр, Исаакий, Алексей, Иосиф, Анатолий, Илларион, Арсений, Иван, Василий, Емельян, Григорий, Владимир.

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