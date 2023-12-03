21:39 (мск), источник: Life.ru
Украина «мобилизует» кошек для борьбы с полчищами мышей, пожирающих снаряжение
Украинские военные начали «мобилизовывать» кошек, чтобы бороться с грызунами на позициях. Об этом пишет газета Bild.
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«Началась очередная зима на фронте. Но украинские солдаты страдают не только из-за ожесточённых боёв, нарастающего холода и сильнейшего голода, теперь их мучает ещё и настоящая чума. И у кошек внезапно появляется своя миссия на фронте», — пишет немецкая газета-таблоид.
Один из украинских военных рассказал, что регулярно ловит по несколько мышей в спальном мешке, причём иногда они кусаются. Между тем волонтёры из Незалежной собирают пожертвования на ловушки для грызунов. А некоторые коты, которые уже показали успехи, получили импровизированные медали за хорошую охоту.
Ранее Лайф показывал, что полчища мышей захватили блиндажи и окопы ВСУ. Солдаты жалуются, что они уничтожают снаряжение и дроны, а также мешают спать. Вероятно, мыши пришли из-за наступления холодов.