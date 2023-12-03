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22:00 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове просто какой-то погодный апокалипсис: Мороз до минус 7 перед очередными снежными заносами

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 4 декабря 2023, и ближайшие дни.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

Неделя в Молдове начнется с морозов.

В понедельник, 4 декабря, будет всего +2 градуса, правда, преимущественно солнечно.

А вот утром, вечером и ночью похолодает до минусов, до …-7 градусов.

Во вторник будет чуть теплее, но все же морозно.

А со среды Молдову начнет заваливать снегом.

Если то, что творится в Европе, дойдет и до нас, то Молдову ожидает очередной снежный апокалипсис.

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