22:00 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове просто какой-то погодный апокалипсис: Мороз до минус 7 перед очередными снежными заносами
Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 4 декабря 2023, и ближайшие дни.
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Неделя в Молдове начнется с морозов.
В понедельник, 4 декабря, будет всего +2 градуса, правда, преимущественно солнечно.
А вот утром, вечером и ночью похолодает до минусов, до …-7 градусов.
Во вторник будет чуть теплее, но все же морозно.
А со среды Молдову начнет заваливать снегом.
Если то, что творится в Европе, дойдет и до нас, то Молдову ожидает очередной снежный апокалипсис.