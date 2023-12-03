Снег и ночные морозы до −17 градусов ожидаются на следующей неделе в Узбекистане

Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, 9—10 декабря на северные регионы Узбекистана ожидается вторжение очень холодной воздушной массы из северных европейских регионов России через Урал и Западный Казахстан, сообщает Узгидромет.
10—11 декабря по всей республике пройдут осадки (возможен дождь, переходящий в снег). Температура воздуха будет постепенно снижаться и 11—12 декабря опустится ночью до −7…-10 градусов, и до 0…-3 градусов днем.
На севере республики ожидается −12…-17 градусов ночью и до −5…-10 градусов днем.
В Ташкенте 10—11 декабря местами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег). 11—12 декабря температура понизится до −7…-10 градусов ночью и до 0…-3 градусов днем.