Главное
Спецоперация на Украине
22:21 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Снег и ночные морозы до −17 градусов ожидаются на следующей неделе в Узбекистане

Узгидромет, ссылаясь на прогноз мировых метеорологических центров, сообщил о возможном вторжении очень холодной воздушной массы на территорию Узбекистана.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 0 м/с 100% 753 мм рт. ст. +12°
Источник: Uznews

Согласно прогнозу мировых метеорологических центров, 9—10 декабря на северные регионы Узбекистана ожидается вторжение очень холодной воздушной массы из северных европейских регионов России через Урал и Западный Казахстан, сообщает Узгидромет.

10—11 декабря по всей республике пройдут осадки (возможен дождь, переходящий в снег). Температура воздуха будет постепенно снижаться и 11—12 декабря опустится ночью до −7…-10 градусов, и до 0…-3 градусов днем.

На севере республики ожидается −12…-17 градусов ночью и до −5…-10 градусов днем.

В Ташкенте 10—11 декабря местами ожидаются осадки (дождь, переходящий в снег). 11—12 декабря температура понизится до −7…-10 градусов ночью и до 0…-3 градусов днем.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта