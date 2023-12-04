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03:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 4 декабря

Резко потеплеет, возможен снег.

Сейчас в Аннаполисе: +11° 2 м/с 100% 752 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае и ЕАО 4 декабря резко потеплеет, в ряде мест могут пройти снегопады. Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём −4…-2 градуса, к ночи похолодает до −12…-10. Существенных осадков не ожидается, но вечером может пройти небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 8−13 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре днём −10…-8 градусов, к ночи похолодает до −20…-18. Без существенных осадков. Ветер южный, скорость 5−10 метров в секунду, отдельные порывы 15−20 метров в секунду.

В Советской Гавани днём 0…+2 градуса, к ночи похолодает до −11…-9. Без осадков. Ветер юго-западный, скорость 7−12 метров в секунду.

В Николаевске-на-Амуре днём −10…-8 градусов, к ночи похолодает до −22…-20. Небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 3−8 метров в секунду.

В Биробиджане днём −8…-6 градусов, к ночи похолодает до −22…-20. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, скорость 5−10 метров в секунду.

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