03:26 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Погода в Хабаровском крае и ЕАО на 4 декабря
Резко потеплеет, возможен снег.
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В Хабаровском крае и ЕАО 4 декабря резко потеплеет, в ряде мест могут пройти снегопады. Об этом сообщили синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём −4…-2 градуса, к ночи похолодает до −12…-10. Существенных осадков не ожидается, но вечером может пройти небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 8−13 метров в секунду.
В Комсомольске-на-Амуре днём −10…-8 градусов, к ночи похолодает до −20…-18. Без существенных осадков. Ветер южный, скорость 5−10 метров в секунду, отдельные порывы 15−20 метров в секунду.
В Советской Гавани днём 0…+2 градуса, к ночи похолодает до −11…-9. Без осадков. Ветер юго-западный, скорость 7−12 метров в секунду.
В Николаевске-на-Амуре днём −10…-8 градусов, к ночи похолодает до −22…-20. Небольшой снег. Ветер юго-западный, скорость 3−8 метров в секунду.
В Биробиджане днём −8…-6 градусов, к ночи похолодает до −22…-20. Небольшой снег. Ветер юго-восточный, скорость 5−10 метров в секунду.