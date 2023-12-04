Главное
Спецоперация на Украине
03:13 (мск), источник: Комсомольская правда

«Их должна найти полиция»: шалости подростков в Уссурийске возмутили жителей города

В Уссурийске компания подростков кидает снег со льдом в проезжающие авто.

Источник: Скриншот

Группа подростков в Уссурийске закидывает проезжающие машины снежками со льдом. О случившемся рассказали жители города, а в социальных сетях тем временем появился ролик с шалостями школьников. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

По словам очевидцев, подобное происходит не первый раз и чаще всего школьники собираются возле сквера имени Кузьменчука на улице Францева.

На кадрах ролика видно, как подростки с криками кидают в автомобиль снежки, а затем с громким смехом убегают. С какой целью они все это делают, остается только догадываться.

В социальных сетях тем временем поведение подростков вызвало волну негодования. Некоторые в комментариях заявили, что с подростками, а также их родителями, должна разобраться полиция:

«Их обязаны найти и наказать и не просто маленьким штрафом для родителей. Другим же будет урок, и отпадет желание совершать подобные поступки».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 4 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Серпом по ценам: В Госдуме хотят сделать яйца стратегическим продуктом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта