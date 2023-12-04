03:07 (мск), источник: AmurMedia.ru
Пока вы спали: налог на бездетность, убийство футбола, мобилизация кошек, штраф за салют
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Стимулировать рождаемость в России можно введением налога на бездетность. Решение о том, чтобы провести матч 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» в сильный снегопад, является убийством этого вида спорта. Солдаты ВСУ жалуются на нашествие мышей и крыс, для борьбы с которыми на фронт стали отправлять кошек. В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени. Об этом и многом другом читайте в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего Востока от ИА AmurMedia.
Путин 4 декабря проведет заседание СПЧ
Президент России Владимир Путин 4 декабря проведет заседание Совета по правам человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Члены СПЧ расскажут об итогах своей работы в 2023 году. «Также ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов», — сообщили в Кремле, сообщает ТАСС (16+).
В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям
Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. За повторную продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов или устройств для потребления никотинсодержащей продукции предлагается штрафовать граждан в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, юридических лиц — от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Также законопроект предусматривает для юридических лиц административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В пояснительной записке законопроекта указано, что вводимые изменения окажут положительное влияние на предупреждение и пресечение правонарушений в области продажи несовершеннолетним табачной и прочей никотинсодержащей продукции, сообщают «Известия» (18+).
В Госдуме предложили запретить телефоны на школьных уроках уже с января
Средства связи планируется запретить использовать на уроках в школах уже в январе 2024 года. Это предполагают поправки ко второму чтению законопроекта, который профильный комитет Думы по просвещению рассмотрит 4 декабря. Так, одной из поправок предполагается вступление в силу законопроекта с момента его официального опубликования (в течение недели после подписания президентом). То есть запрет на телефоны во время занятий в случае принятия закона в осеннюю сессию начнет действовать уже с начала нового года. Как рассказали в комитете ГД по просвещению, законопроект рассчитывают принять и во втором, и в третьем чтениях до конца 2023 года, сообщают «Известия» (18+).
В Госдуме предложили ввести налог на бездетность
Стимулировать рождаемость в России можно введением налога на бездетность. С таким предложением выступил член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров. Парламентарий отметил, что подобная практика в Советском Союзе зарекомендовала себя достаточно неплохо. По словам депутата, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что русские — это культурно-историческая общность, частью которой является этническая. В этой связи парламентарий предложил под демографией понимать не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения — формирование народа в силу миграционных потоков, сообщает Лайф (18+).
Россельхознадзор с 4 декабря запретил ввоз овощей и фруктов из ряда регионов Молдавии
Россельхознадзор с 4 декабря запретил ввоз овощей и фруктов (подкарантинная продукция) из ряда регионов Молдавии. Как сообщила служба, она вынуждена вернуться к ограничениям, которые вводились в 2022 году на ввоз такой продукции. «Причина запрета — продолжающиеся систематические обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России, а также отсутствие ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятие действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции», — говорится в сообщении Россельхознадзора, сообщает «Интерфакс» (18+).
Минобороны РФ предложило изменить требования к здоровью для военной службы
Министерство обороны РФ разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва с учетом опыта специальной военной операции. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, сообщает ТАСС (16+).
В России предложили создать реестр неналоговых платежей
Общественная палата предложила создать единый реестр неналоговых платежей. Это нужно, чтобы систематизировать такие сборы и ограничить рост их количества, говорится в заключении ОП на проект бюджета на 2024−2026 годы. На базе такого инструмента можно будет впоследствии провести оценку экономической эффективности и уровня фискальной нагрузки взносов. И в случае, если какие-то из них будут признаны нецелесообразными, рекомендуется их отменить. В отзыве палаты также отмечается, что в доходной части бюджета заложен рост размера неналоговых платежей. Например, увеличатся ставки взносов за пользование природными ресурсами, а также коэффициенты расчета суммы утильсбора на транспорт. Реестр позволит сделать систему таких сборов более прозрачной и понятной для бизнеса, сообщают «Известия» (18+).
«Убийство футбола»: Карпин назвал дебилом того, кто разрешил провести матч «Ростова» с ЦСКА в снегопад
Решение о том, чтобы провести матч 17-го тура футбольной Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ростовом» в сильный снегопад, является убийством этого вида спорта. Такое мнение выразил главный тренер донского клуба Валерий Карпин. Главный тренер «Ростова» недоумевает, почему нельзя было перенести игру. Карпин напомнил, что для подобных случаев и создали переход на систему «осень-весна», чтобы не проводить матчи в такую непогоду. Исключение составляют лишь турниры еврокубков, пояснил тренер. Напомним, сегодня в Москве ЦСКА победил «Ростов» со счётом 2:0. Матч состоялся, несмотря на сильный снегопад, с использованием оранжевых мячей, хорошо видимых в снежную погоду. Для уборки поля стадиона была привлечена специальная техника, сообщает Лайф (18+).
Фильм «Теща» с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Российский фильм «Теща» (16+) с Ларисой Гузеевой в главной роли возглавил кинопрокат со сборами в 213 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял фильм «По щучьему велению» (6+) по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли со сборами в 75,7 миллиона рублей. Следующей в рейтинге идет российская комедия «Хоккейные папы» (6+) со сборами в 39,3 миллиона рублей. В главных ролях — Алексей Бардуков и Аня Чиповская. На четвертой строчке — мультфильм «Заветное желание» (6+), которому в странах СНГ без России и Белоруссии удалось собрать 21 миллион рублей. Замыкает список военно-историческая драма «Наполеон» (18+), собравшая 18,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В главных ролях — Хоакин Феникс и Ванесса Кирби, сообщает РИА Новости (18+).
Суд не стал арестовывать блогершу, которую полтысячи россиян обвинили в мошенничестве
В Екатеринбурге суд не стал арестовывать блогершу Екатерину Уланову по делу о крупном мошенничестве. Как сообщает Ura.ru (18+), ей избрали другую меру пресечения — запрет определённых действий до 1 февраля 2024 года. Это означает, что ей теперь нельзя покидать квартиру с 22:00 до 06:00, а также общаться с пострадавшими. Сумма ущерба, которую предъявили блогерше, — 1 630 860 рублей. Ранее Лайф писал, что почти полтысячи человек по всей России обвинили блогершу из Екатеринбурга Екатерину Уланову в мошенничестве. По их словам, девушка обещала им по дешёвке продать товары известных брендов, в том числе Apple, Dyson, Dior, Chanel. Она уверяла, что достанет товары всего за пару-тройку недель, но на деле ожидание некоторых клиентов затянулось почти на год, сообщает Лайф (18+).
Рыбак всю ночь ходил по лесу в одних носках после пожара в автомобиле
У жителя Приморского края загорелся автомобиль во время рыбалки, из-за чего мужчина был вынужден всю ночь бродить по лесу в одних носках. Об этом рассказал директор Кавалеровского филиала КГКУ «Примлес» Артем Колесник. По его словам, в пожаре у приморца сгорели ботинки и телефон. Он попытался выйти к зимовью, но, судя по всему, заблудился. В таком виде рыбак провел порядка 15 часов. Когда его случайно нашли водитель и участковый лесничий «Примлеса», они захотели отвезти его в больницу. Мужчина отказался и попросил просто отвезти его домой. Позднее, как сообщают РИА Новости (18+) со ссылкой на источник, приморец все же обратился к медикам. Почему у мужчины загорелся автомобиль, еще не известно, сообщает РЕН ТВ (18+).
Баста попал в аварию после своего концерта в Петербурге
Рэпер Баста попал в ДТП рядом со стадионом «Газпром Арена» в Петербурге после своего концерта, который прошел при полном аншлаге. Об этом сообщает 78.ru (18+). Василий Вакуленко, более известный как Баста, находился в автомобиле Maybach на Крестовском острове после своего выступления. Около 22:40 с автомобилем, в котором сидел рэпер, столкнулся Kio Rio. За рулем последнего находился доставщик пиццы. Премиальным автомобилем, в котором сидел Баста, управлял 48-летний водитель. Когда на место ДТП прибыли госавтоинспекторы, музыканта уже не было в машине. Водитель рассказал им, что подвозил рэпера. По некоторым данным, Баста после ДТП уехал на другом авто. К счастью, никто не пострадал, сообщает РЕН ТВ (18+).
Климатологи ожидают рекордно теплую зиму с вероятностью 95%
Климатологи из Китая выяснили, что средние температуры на Земле во время зимы 2023−2024 годов будут рекордно высокими, они с вероятностью 95% будут превышать средние значения за последние десятилетия примерно на один градус Цельсия. Это открытие было сделано группой китайских климатологов под руководством доцента Института физики атмосферы КАН в Пекине Чжэн Фэя при изучении того, как менялся климат планеты в последний год, который пока является самым жарким годом за всю историю наблюдений. По текущим оценкам климатологов, температуры за последние 12 месяцев были выше типичных для начала XX века значений на 1,25 градуса Цельсия и выше. Как предполагают ученые, эти рекордные показатели связаны не только с ускоряющимся антропогенным глобальным потеплением, но и с активизацией климатического феномена Эль-Ниньо, сообщает ТАСС (16+).
Учёные выяснили, какие продукты вызвали рост человеческого мозга
Французские учёные из Марсельского университета установили, что употребление консервированных продуктов вызвало увеличение мозга наших предков. Об этом свидетельствуют данные результатов исследования, опубликованные в Communications Biology (18+). По информации издания, учёные долгое время не могли определить, почему в ходе эволюции у человека увеличился мозг в три раза, а толстая кишка сократилась примерно на 74 процента. Этот показатель указывает на снижение потребности в расщеплении растительной пищи внутри организма. Позднее исследователи предложили новую гипотезу «внешнего брожения», которая объясняет феномен увеличения мозга. Предки человека могли добиться этого, экспериментируя с различными способами консервирования пищи, в результате чего появились ферментированные продукты, аналогичные квашеной капусте или кимчи. Они легче усваиваются и содержат больше доступных питательных веществ, сообщает Лайф (18+).
БРИКС доработает в 2024 году модальности новой категории государств-партнеров
БРИКС во время председательства России в 2024 году доработает модальности новой категории государств — партнеров объединения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. Пристальное внимание в ходе российской вахты будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества. Планируется также доработать модальности новой категории государств — партнеров объединения. Кроме того, акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с упором на наращивании расчетов в национальных валютах, сообщает ТАСС (16+).
В Латвии хотят наказывать за фейерверки на Новый год по московскому времени
Власти Огрского края в Латвии хотят законодательно запретить запуск фейерверков на Новый год на час раньше полуночи, по московскому времени, во избежание «угроз национальной безопасности», говорится в проекте закона. В пояснении говорится, что 31 декабря «использование пиротехнических изделий начинается уже в 23.00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку» России, что «не совпадает с ценностями большей части латвийского общества». Авторы проекта отмечают, что установление времени начала фейерверков соответствует «стратегическим основным принципам и приоритетам, указанным в концепции национальной безопасности для предотвращения угроз государству», сообщает РИА Новости (18+).
Израиль сообщил о переходе к активным боевым действиям в южной части Газы
Израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа, они будут вестись с той же интенсивностью, что и в северной части анклава. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с военнослужащими дивизии «Газа». Он отметил, что до оперативной паузы в секторе Газа израильские военные частично уничтожили две бригады палестинских радикалов, связанных с организацией ХАМАС, «и сейчас 162-я дивизия израильской армии продолжает закреплять эти достижения» в северной части анклава, сообщает ТАСС (16+).
Украинские водители заблокировали проезд машин на польской дороге
Украинские водители блокируют проезд легковых автомобилей на польской дороге около границы двух стран. Об этом 3 декабря сообщил связанный с движением перевозчиков польский политик Рафал Меклер, опубликовав соответствующее видео в соцсети Х (18+). На кадрах видно, как люди в светоотражающих жилетах переходят дорогу по пешеходному переходу в обе стороны так, чтобы на нем всегда оставались люди. Таким образом они не позволяют проехать легковым автомобилям, сообщают «Известия» (18+).
Украина начала «мобилизацию» кошек, пишут СМИ
Солдаты ВСУ жалуются на нашествие мышей и крыс, для борьбы с которыми на фронт стали отправлять кошек, пишет Bild (18+) со ссылкой на фотографии и видео, свидетельствующие о нашествии грызунов. Как сообщает немецкое издание, новый враг подстерегает украинских солдат в их собственных окопах. «Они (мыши. — Прим. ред.) мешают солдатам ночью, забираются в спальные мешки и грызут все что ни попадя, в том числе обмундирование. <…> Мыши портят каски и повреждают кабели связи», — говорится в публикации. Для решения этой проблемы на Украине стали отправлять кошек на линию фронта, животных приносят в том числе сами солдаты, отметили в материале, сообщает РИА Новости (18+).