Валерий Гергиев стал сопредседателем Союза театральных деятелей

В понедельник проходит внеочередной съезд СТД, на котором выбирают новых руководителей организации. На съезде присутствуют более 150 делегатов союза. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков стал новым председателем СТД.
«По результат тайного голосования счетная комиссия считает избранным секретариат СТД в количестве 34 человек», — сказал председатель счетной комиссии Сергей Морозов. В новый состав секретариата вошли 34 человека, среди них как кандидатуры, взявшие самоотвод с должности председателя СТД — директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, — так и другие члены союза: худрук «Геликон-Опера» Дмитрий Бертман, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов и худрук Московского Губернского театра Сергей Безруков.
Ранее Александр Калягин, возглавлявший СТД, заявил, что вся деятельность союза «требует переосмысления», «нужно осмыслить и выявить все положительное и все имеющиеся недостатки».