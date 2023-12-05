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00:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме попросили проверить сериалы «Слово пацана» и «Пищеблок»

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обратилась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, документы есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«В преддверии объявленного президентом Российской Федерации 2024 года — Годом семьи, данный факт вызывает возмущение, в связи с чем, прошу вас, уважаемый Андрей Юрьевич, провести проверку двух сериалов — “Слово пацана” и “Пищеблок” — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу», — говорится в обращении к Андрею Липову, руководителю Роскомнадзора.

Автор обращения отмечает, что широкий резонанс в СМИ получил случай, произошедший 2 декабря в Иркутске. На остановке «Лисиха» на 15-летнего школьника напала толпа подростков и нанесла ему ножевые ранения в области сонной артерии, после чего мальчик скончался.

«Убийство, предположительно, связывают с сериалом “Слово пацана”, который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка. Сцены сериала “Слово пацана” внушают ужас. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика», — отметила автор обращения.

В запросе в Следственный комитет РФ Останина просит разобраться в убийстве школьника, и могло ли оно быть связано с подражанием сериалу, в котором содержится подобная сцена.

«В случае, если просмотр сериала имел воздействие на преступников и привел к убийству ребенка, прошу также дать оценку действиям режиссёра сериала Ж. Крыжовникова, а также лиц, причастных к его созданию и выпуску для широкой аудитории, включая должностных лиц Минкультуры России, которыми было дано разрешение на выход в прокат данного фильма», — говорится в документе.

Депутат также просит проверить сериал «Пищеблок», так как он, по ее мнению, очерняет советский период и пионерию.

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